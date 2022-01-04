不少人都希能夠進頂尖大學，畢業後比較好找工作。一名女網友表示，聽很多過來人說學歷只會影響到第一份工作，若學歷不佳，靠努力也能彌補學歷的差距，但不少網友認為，學歷對人生的影響是一輩子的，沒有好的學歷，很難找到好工作，直言哪個公司求職不先看學歷，高學歷錄取率高是不爭的事實。

原PO昨（3）日於PTT女人版指出，聽很多朋友及學長姐說，學歷只會影響到第一份工作，若畢業後努力打拚，也可以彌補學歷的差距，她好奇詢問「學歷到底對人生的影響有多大？」

疑問曝光後，引發不少過來人分享自身經歷，「學歷對人生影響是一輩子的」、「我自己是底大，一開始想進好公司，連個面試機會都沒有」、「學歷跟著你走一輩子啊」、「當你既沒有一技之長也沒有後台，好學歷就是會幫你一把」、「哪個公司求職不先看學歷，高學歷錄取率高也是事實」。

留言中也有鄉民透露身邊2位朋友，從頂尖大學畢業後的發展，其中一位靠頂大碩士的學歷進台積電，才沒幾年就賺飽飽，不僅買車又買房，也結婚生子」，另一個則是台大醫科畢業後，當上醫師光宗耀祖，「那些喊學歷沒有用，那是你的學歷沒有用，不是學歷沒有用」。