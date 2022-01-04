第三十屆時報金犢獎國際競賽「年度最佳學校金犢獎」大學組由國立高雄科技大學獲得，歷經與全球各地學子角逐後，高科大獨佔鰲頭，今年共獲得兩名金犢獎、一名銀犢獎共三項全球性獎項，一舉斬獲年度最佳大學殊榮，同時邀請高雄科技大學文創系教授翟治平，以及全體獲獎同學共同上台接受頒獎。

高雄科技大學獨佔鰲頭 榮獲年度最佳學校金犢獎

高雄科技大學文創系獲獎師生專訪合影。(圖/時報獎執委會提供)

高雄科技大學文創系副教授翟治平表示，金犢獎三十年實屬難得，自第六屆帶比賽開始，至今累積二十五年的參賽經歷，同時也是在場參賽最久的評審委員，更獲得共六座年度最佳學校金犢獎，自2015年起一獎難求，連續五年都沒有拿獎，但仍然每年包遊覽車帶同學從高雄北上參加頒獎典禮。從去年起高科大不但奪得行銷類金犢獎、動畫類銀犢獎，在今年更是榮獲年度最佳學校金犢獎的殊榮，作為老師就是要站在第一線，不只是讓學生做美美的作品，更是要讓他們擁有在社會上生存的實力，這是作為廣告人的宗旨，也代表著作為廣告人的熱忱！

金犢獎／第一名作品「喚醒聽力的驚人酥脆！–梵谷篇/貝多芬篇」，創作者：國立高雄科技大學文化創意產業系劉子瑜／陳亮妤，指導老師翟治平老師。(圖/時報獎執委會提供)

金犢獎／第一名作品「永和豆漿創意禮盒設計」，創作者：國立高雄科技大學文化創意產業系郭芝妘／樹德科技大學生活產品設計系林渝翔，指導老師翟治平老師。(圖/時報獎執委會提供)

銀犢獎／第二名作品「玉珠彌香·點鹵泛花」，創作者：國立高雄科技大學文化創意產業系蔡燿宇／吳宜蓁，指導老師翟治平老師。(圖/時報獎執委會提供)

本次高雄科技大學共獲兩名金犢獎、一名銀犢獎，榮登全台獲獎數之冠，獲獎團隊在接受專訪時紛紛表示，這次能獲獎，要感謝時報金犢獎的肯定，給予能夠發揮所長的舞台，還要感謝翟治平老師悉心的教導，否則很難在短時間內有優秀的作品誕生，未來也要繼續參賽，為校爭光。

時報金犢獎是世界華人地區歷史最悠久的青年創意競賽，參賽人次累積全球超過一千萬人，每年邀集來自美國、韓國、澳洲、歐洲、印尼、新加坡等學生共襄盛舉，時報金犢獎三十年致力於培育全球優秀青年學子，在學生時期揮灑創意、累積實戰經驗，成為全球華人青年的最高嚮往。今年度全球作品件數超過八萬件，全球選出共十五座金犢獎，其中五座由國立高雄科技大學、朝陽科技大學、輔仁大學、樹德科技大學獲得，足見台灣師生在培育優秀青年的付出與努力。

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