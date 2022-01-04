受「雙集中」、「供地新政」與金融監管加強等因素影響，2021年大陸房企投資投資力道大幅下降，百強房企全年拿地總額年減21.5％，拿地銷售比也降至0.25，較2020年下降0.12，與2017年高峰相比降幅超過50％、並創近5年新低。特別是去年12月有50家代表房企拿地總額年減75.3％，大部分房企在第4季都未拿地。

據券商中國引述中指研究院的數據顯示，2021年大陸TOP100房企拿地總額為2兆5377億元（人民幣，下同），年減幅21.5％。同時TOP100房企招拍掛權益拿地總額，占全大陸300城土地出讓金的比例為45.1％，與去年同期相比也下降8.9個百分點。

中指研究院指出，50家代表企業在去年12月拿地總額有所回升，但總額不及去年同期的1／4，12月拿地總額年減75.3％，但較上月卻猛增325.2％，主要由於11月拿地金額是去年全年最低。

業內人士認為，2022年謹慎投資預期難以大幅扭轉，但投資結構性回暖的機率偏高，2021年底發布的降準、穩健財政等政策組合拳對房企融資出現積極信號，只是體現在投資上仍需3到6個月的修復期。