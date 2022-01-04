中、美、俄等5國昨天共同發表了防止核戰的聯合聲明，香港軍事專家梁國樑認為，這是一次很重要的舉動，不排除5國將來會展開核裁軍談判，而中國最終有可能公布核數量。

中國官方新華社報導，中國、俄羅斯、美國、英國、法國5個核武器國家的領導人昨天共同發表「關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明」，強調避免核武器國家間爆發戰爭和減少戰略風險是他們的首要責任。

報導並引述中國外交部副部長馬朝旭說，中國一直積極倡導「核戰爭打不贏也打不得」理念，並且為5國採取共同行動發揮了有力的引領作用。

梁國樑就此接受中央社記者訪問時說，這是一份相當重要的聲明，有可能預兆上述5國將會展開核裁軍談判，這樣的談判一旦展開，中國最終將會公布其核數量，包括核潛艇、戰略轟炸機和核彈發射井等。

但即使出現這樣的談判，恐怕需要很長的時間，比如10年。

他並說，中、美、俄等5國領導人所以願意共同發表上述聲明，應該是客觀形勢使然。

據分析，近幾年來，中國的核武器快速發展，有從後趕上之勢。相反，美國的核武器存放多年，許多已經需要更替，但以美國今天的經濟狀況，更新核武有困難。

至於俄羅斯，發展核武是不會放棄的戰略威脅手段，但客觀上，俄國經濟不佳，在發展或更新核武上也是十分吃力。

在中國核武快速崛起而美、俄各有困難的情況下，它們與英、法共同發表上述聲明，是水到渠成，而如果以後展開核裁軍談判的話，也是自然的事。

梁國樑說，此前美、俄已有彼此向對方透露核彈數量的相關協議，而英、法也沒有隱藏，只有中國一直不願公開，但如果將來這5國展開談判的話，屆時中國就要公布其核力量。

他並認為，這次只有上述5國聯合公布聲明，而它們都是聯合國常任理事國，沒有其他國家參加，背後至少傳達了以下政治意含：

一、它們回歸聯合國憲章初心，在限核上扮演了世界警察的角色；

二、它們不承認其他國家擁有核武的合法性，已擁有的話，隨時可以採取制裁行動，而此舉也將會限制了日本和韓國等國家試圖擁核。（編輯：繆宗翰）1110104