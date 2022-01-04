新北市鶯歌陶瓷博物館近期將館內設施體驗升級，推出個人專屬導覽員，民眾即日起，只要用手機下載「messenger」App，就可召喚導覽機器人，全程免費陪伴解說當期精彩展覽，另外館內「偶然人間」特展也加碼推出語音導覽服務，只要循著導覽地圖，尋找對應的作品，將地圖上的作品貼紙蒐集後，便可向展場人員兌換專屬筆記本。

陶博館指出，觀眾只要用自己的手機或其他行動裝置，下載臉書「messenger」App，就能使用直覺式的操作語音導覽服務，在展場內掃瞄智慧導覽QR Code，便可進入陶博館粉絲專頁messenger，選擇「常設展語音導覽」，再點選語言別，在展場中找到想觀賞的作品，輸入該件作品的導覽編號，或掃描作品前的QR Code，便可同步聆聽作品導覽。

除了提供定時、團體預約的導覽員服務，今年也提供常設展及陶瓷藝術園區展品的華語、英語、日語、臺語、客語、韓語、越南語、兒童專屬等8種版本的語音導覽，只要帶著手機，隨時可依照自己的參觀節奏盡情觀展，了解陶藝品後的專業藝術知識，另外館方還設有線上手語版導覽服務，讓導覽無障礙。

陶博館表示，民眾除了能在館內使用線上導覽，所有導覽內容在看過展覽、離開博物館後，還能隨時打開聆聽，繼續重溫展覽內容。更多的資訊可上陶博館官方網站(https：／／www.ceramics.ntpc.gov.tw)或粉絲專頁(https：／／www.facebook.com／YCMuseum)查詢。