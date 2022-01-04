新冠肺炎疫情帶動居家上網需求，促使國內寬頻上網用戶快速成長，其中以光纖網路用戶增加最為顯著。根據NCC最新統計，截至去年10月為止，全國固網寬頻用戶突破620萬戶，較去年1月增加26萬戶，不過中華電信與有線電視業者間的寬頻上網用戶市占比卻出現消長態勢。

邁入2022全新的一年，各家有線電視業者紛紛推出首發優惠活動搶客，像是「北都TaipeiNet」推出現金回饋活動，新客戶申辦有線電視含光纖上網方案，選擇預繳半年或一年，可立即折抵現金2790元。

根據NCC的統計資料，2016年全國固網寬頻上網用戶數568.5萬戶，2017~2018年維持在571.3萬戶至572.4萬戶，2019~2020年則各新增了10萬、12萬左右的用戶，2021年3月正式突破600萬戶，而截至2021年10月為止，用戶數達620萬戶。

另外，中華電信與有線電視業者間的寬頻上網用戶市占，近年也出現變化，有線電視業者持續擴大市占版圖，而向來穩居龍頭地位的中華電信則面對有線電視系統台價格競爭。

各家有線電視業者近期也爭相推出2022年首發優惠活動搶客。北都TaipeiNet公司表示，至2月7日截止，新申裝客戶選擇預繳半年或預繳一年兩種方式，都可以立刻折價2790元，預繳半年的消費者可獲得7-11商品卡禮券200元，預繳一年的消費者則獲得家樂福禮券2000元。

北都TaipeiNet指出，除了高速的下載速率外，也推出150M、300M、600M的上傳速率服務，並採用FTTH光纖上網架構，使網路速度不只快，穩定度也會更好。

NCC分析，有線電視數位化之後最大紅利就是寬頻上網，因一條網路同時可提供影音、上網，成本較低，便宜又大碗，所以資費也較便宜，可以與電信公司產生良性競爭，讓消費者得利。

有線電視業者表示，目前寬頻上網營收佔有線電視業者的總營收比重約為25~30%間，雖比電視收入少許多，但寬頻已成為有線電視不可或缺的營收來源。