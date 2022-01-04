胡宇威擔任「樂動150，想動就動GO」計劃推廣大使。（羅永銘攝）

胡宇威帶領小朋友一起做「一分鐘紓壓伸展操」。（羅永銘攝）

胡宇威帶領小朋友一起做「一分鐘紓壓伸展操」。（羅永銘攝）

胡宇威擔任「樂動150，想動就動GO」計劃推廣大使。（羅永銘攝）

胡宇威擔任「樂動150，想動就動GO」計劃推廣大使。（羅永銘攝）

胡宇威4日出席教育部體育署及董氏基金會合作推展的「樂動150，想動就動GO」活動，擔任計劃推廣大使的他除了拍攝代言影片，還親自示範並帶領學童們一起做「一分鐘紓壓伸展操」。熱愛運動也重視健康養生的他，受訪時透露2022年一開始就接到一個最大的「驚嚇」：「我在紐約的妹夫和3歲姪女也染疫了！」他慶幸爸媽剛好12月8日已飛來台灣度假，已經隔離完檢測結果也確定都安全沒事。

他說前天接到妹夫與姪女確診新冠肺炎的消息後，心情很複雜，「希望是Omicron，可能比較不會那麼嚴重，因為我一些紐約朋友也染疫，是Omicron病毒，耶誕節左右確診，一些微燒、身體不舒服，現在就沒事了。原本妹夫和姪女發燒到華氏105度（攝氏40.5度），今天已經說退燒了！」他說妹夫和姪女的感染源是妹妹的婆婆，兩個染疫的人現在家中二樓隔離，妹妹和另一個小姪女就住一樓，目前妹妹還在觀察中，不確定是否也染疫，「希望沒事！」

不過他說姪女雖然生病還是很樂觀開朗，在自家二樓隔離的她，「聽到樓下講電話有我爸媽聲音，就會興奮大喊阿公，想跑下樓，他們就要趕快提醒她『上去！上去！』」他也笑說爸媽真的很會選，兩年前大陸剛傳出疫情、台灣疫情也一觸即發時，爸媽正好在台灣，當時他叫他們趕快回去美國，這次在美國爆發之前，他們已經來到台灣，他坦言對疫情多少還是會害怕，但不到恐懼，畢竟這是真實的世界，身邊朋友家人都有了，不是開玩笑的事，還是要注意安全、保持防疫距離，「不過我相信會沒事，應該就是流感化而已。」

胡宇威表示，爸媽已經將近兩年沒回台灣，預計待到三月，他們自己都把行程安排好了。被問會不會趁爸媽在台灣，他順便宣布好事或喜事？他說「希望是對作品的好事！至於喜事？就要等待吧，一切不能太急」；還沒有想要「定」下來嗎？他說「穩定的話，就是往這方向走，繼續穩定下去，維持穩定、保持這狀態很重要」。是否可能請爸媽先去提親？他表示，現在這種狀況辦婚禮會有好多事沒辦法做，去國外辦婚禮回來也是要隔離，就算登記，也要有個婚禮，總之計畫趕不上變化，如果辦婚禮不知道會面臨什麼樣的挑戰，可能親友收到喜帖卻又不能參加，最後辦也不是不辦也不是，「總之保持樂觀，希望2022給我們更好一年，有更好的希望！」被問是否可能像邱澤、許瑋甯走閃婚路線？他說自己不是會閃婚的人，「很祝福他們兩個！」

他是《全明星運動會》第一季藍隊隊長，賽事後期他曾發生腳踝骨折意外，復健許久才逐漸復原到八、九成，聽說日前紅隊隊長王子邱勝翊也在「翻船」腳踝受傷，他大驚：「天啊！」並關心王子傷勢，希望他好好養傷，否則可能有後續影響。他說自己目前還留有後遺症，不能蹲太久、力量不能集中在右腳太久，也不太能爆衝太久，打籃球也不太可能，「如果再受傷我會賞我自己一巴掌、或是一拳。如果又在同一個地方受傷，我自己就是白癡！」

對於第三季藍隊學弟妹們開賽後一度面臨連敗、傳出有選手自主練習零零落落，他說聽說現在的藍隊有比較穩定了，可能剛開始大家不熟、比較慢熟，相信時間久了相處久了之後，會發現團隊精神很重要，「等錢姐看不下去的時候，大家就要一起出來幫忙！目前我出面的機率好像還沒那麼高！」