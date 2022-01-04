國光劇團藝術總監王安祈日前在臉書上宣告她要離開國光劇團，引發戲曲圈一陣譁然，對於外界的霧裡看花與諸多揣測，王安祈今日首度發聲回應，原來是始於傳藝中心主任陳悅宜指責她不該點前文建會主委邱坤良一則臉文讚，認為自由意志受到干涉，加上彼此間對於國光的「國際化」與「科技化」思考不同，進而引發辭職的最後一根稻草。

何以一名任職20年的藝術總監，會僅在臉書上宣告離職？王安祈表示，先前有人認為她是因為邱坤良所發表的《極西之地有個費特兒》演後文而辭職，她表示，「我贊同邱坤良看法，我反對國光的做法。我請辭的導火線，是『臉書按讚事件』。」

王安祈表示，邱坤良在臉書發文指出《極西之地有個費特兒》，特別聘請國際顧問的作法恐怕是出自「領導階層」，「我認同邱校長（指邱坤良），上去按讚，竟被傳藝中心主任陳悅宜LINE指責不該按讚，還說『這是謙卑嗎？我不知道國光謙卑的定義是什麼？』」王安祈表示她無法忍受，「這是民主社會，任何人都有按讚的權利。這是導火線，就理念而言我也贊同邱校長。」

王安祈說明，將團隊推上國際是應該的，「但國光先花大錢請來兩位國際顧問，其中一位是某國際藝術節重要人士，若能請她擔任此劇顧問，國光被選上國際藝術節的機會就非常高。本以為她來台灣對我們上課，會針對2019年京劇南管跨界版的費特兒，提修改意見，沒想到竟是打掉重做。」

2019年國光應新加坡之邀，和新加坡南音跨界合作《費特兒》，由朱安麗一人分飾兩角，並得到傳藝金曲最佳演員獎。王安祈表示，這次國際顧問推翻這版重做的同故事新戲叫《極西之地有個費特兒》，「但顧問說聽不出京劇和南管的差別，看不出安麗一人飾演王后和侍女有什麼差別，看不懂導演為何安排兩位舞者以雙人舞跳王子。所以這部安麗得到傳藝金曲最佳演員獎的戲，被全部推翻，同一故事要在她的顧問之下重編重導重演一遍。不用南管，改用京劇和電子音樂。」

由於改編過程是疫情期間，顧問無法親自飛來，王安祈表示，「但她非常盡責，細讀劇本、細看排練錄影，一再提出『要激情、要裸露』，演出前看了錄影還提出『京劇鑼鼓太吵，要降低噪音百分之七十』。所以演出時國光樂隊鑼鼓武場圍起了隔板。」

王安祈表示，如果嫌京劇吵，當初為什麼不選南管？「為什麼聽不出南管和京劇的差別？選擇京劇卻嫌吵，就像進川菜館嫌辣椒辣。關於裸露的問題，國光沒有完全聽顧問的，只讓安麗脫鞋脫襪露腳。」王安祈表示，團長認為這已是堅持，「沒有矮化京劇，但從頭開始把前一版打掉重做，就是對國際顧問全面妥協，只為登上國際藝術節。」

關於科技化，王安祈表示她一向主張創新現代化，20年前就任國光藝術總監記者會上就提出現代化，「我不反對任何創新的手段，例如20年前沒有投影，近10年開始加入，效果非常好，我也一直樂於與時俱進。當團長要以電影阿凡達為目標，在戲曲舞台上用浮空投影、4Dviews、動態捕捉時，我雖覺得有點浮誇，也沒有攔阻，但當國光真的投下大錢做出一隻『虛擬人』，還要我去跟虛擬人拍對話的宣傳片時，當『國光京劇新美學』變成『科技未來式』，我若還留在國光，就沒有理念的堅持了。」

王安祈表示，傳藝主任關心國光劇團，在國光和支持的企業及大學教授開會時，願意親自前來致詞致謝，令人感動，「誰知主任一開口竟說『國光要轉型了，技術轉移，減少演出，只做別團做不到的事』。說了兩遍。當時別說我傻眼，我是國光藝術總監，要轉型竟一無所悉，連在場的企業都很疑惑。」王安祈表示，當時她問團長什麼叫：「只做別人做不到的事」，團長告訴她：「就像高科技和推上國際」。

王安祈表示，原本她已不想多言，怕傷害她最愛的國光劇團、團長和團員，特別是她和團長是多年戰友好友。「但我想說，既然國家政策和劇壇趨勢都趨向戲曲舞台要朝虛擬人轉型，那我實在無力擔當總監，這些都是我不懂的。而我也不認為這是能力不足，這是理念的問題。對很多人而言，或許覺得都是些微不足道的小事，但傳統戲曲是我安身立命的基石。未來就此塵埃落定，我還是做我該做的事，一生志業不變，永遠是京劇義工。」