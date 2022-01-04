另一半和家人互動太親密，也是分手理由，知名餐酒館老闆林宏偉日前就登上談話節目透露，有一名40歲男子交了一位小15歲的女友，但這位男子事後卻發現，嫩女友和家人互動太親密，不只到高中還和父母一起洗澡，甚至還會激吻親哥哥，讓這位男子瞬間覺得「綠光罩頂」，最後忍無可忍決定分手。

餐酒館老闆林宏偉在登上談話節目《新聞挖挖哇》透露，有一位工作穩定、收入還算優渥的40歲的男子，透過朋友認識一位25歲的女友，由於女友從小就被受家庭呵護，加上她沒有工作，男友看在小女友物慾不大的情況下，辦了一張附卡給她使用，女友起初是買日用品，但之後開始買家人的禮物，而且還越買越貴。

不過這樣的舉動，卻也讓男方重新思考與女友家人的關係，林宏偉認為：「我都還沒把妳娶進家門，妳用這個錢去買妳家所有的用品」，而壓垮感情的最後一根稻草是，嫩女友和家人互動實在太親密，男友發現，女友到了國中、高中都還在跟父母一起洗澡，在家沒穿內衣，讓男友相當震撼。

不只如此，該男友有次和女友、女友哥哥一起出門時，他卻只負責提東西，甚至親眼看見嫩女友和哥哥全程十指緊扣，最後和哥哥道別時，女友甚至擁抱、親吻哥哥，讓這位男子瞬間「綠光罩頂」，忍無可忍決定分手。林宏偉指出，他們表現家庭愛的方式，已超出一般家庭的親密，「人家會以為哥哥才是妳男朋友」。

林宏偉分享，25歲少女會和哥哥牽手、親吻，讓男友受不了提分手。（圖／取材自聞挖挖哇！Youtube）