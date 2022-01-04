輔英科大樂齡大學72歲志工王慧娥，3年服務時數近3千小時，榮獲教育部第五屆樂齡教育奉獻獎的志工奉獻獎，且是唯一來自學校的得獎者。校長顧志遠表示，王慧娥與同儕合力將原本的垃圾場改造成「植享幸福療癒花園」，實踐活到老、學到老的精神。

72歲的王慧娥年輕時為了家庭中斷學業，因此「學習」成為她的渴望，101學年度輔英成立第一屆樂齡大學，王慧娥是首屆學員，102學年結束時，她主動到樂齡協助課程推動，105學年起樂齡建立志工機制，她秉持服務特質與熱忱，受邀擔任樂齡大學導師，協助班級經營與管理。

10年前因身體亮紅燈，與先生長期待在家，兩人變成孤僻，來到輔英不僅身體狀況變好，彼此也打開心房溝通，關係變祥和。王慧娥感謝上天安排，投入志工後發現自己的價值與意義，且一切都變得更美好，輔英已是她第二個家。

個性大方，笑容可掬的王慧娥，年輕時曾擔任車掌，服務好像與生俱來，與同儕、學生相處毫無違和感，不僅會與家人分享校園生活及傾聽學生心聲，也會分享自己種植的蔬果。「歡喜做、甘願受」是王慧娥的座右銘，平常喜歡烹飪和盆栽的王慧娥，將輔英第三教學大樓原本的垃圾場，打造成全校最美的「植享幸福療癒花園」，榮獲教育部第五屆樂齡教育奉獻獎的志工奉獻獎。

高齡全程照顧人才培育中心主任程紋貞表示，王慧娥是一位以實際行動支持高齡終身學習的智慧長者，成立植享園丁志工隊，每天排班負責花園維護，自己全年無休，每天早上8點前到校，至少花費4、5小時在花園裡澆水、拔草、施肥。近3年志工時間達2960小時，且學習不歇，參加初階長照安寧志工培訓課程、樂齡代間活力營、活到老演到老標準個案演員訓練班等，足堪終身學習最佳示範者。

王慧娥得獎感言提及，一生最滿意二件事，一是有個完美家庭，另一是榮幸到輔英參與樂齡大學擔任志工、導師一職，認識許多同儕，豐富了後半生的生活。