Trae Young pulled up from the Blazers logo 😳 pic.twitter.com/NcUO9hAzqj — Bleacher Report (@BleacherReport) January 4, 2022

老鷹控衛崔楊（Trae Young）在4日對戰拓荒者一仗大爆發，全場投26中17、飆進7顆三分球，15次罰球全中，攻下生涯新高的56分，還有14助攻4籃板。沒想到拓荒者在最後一節力挽狂瀾，全隊4人突破20分，終場以136-131射落老鷹。

兩隊的火力都很猛，老鷹第3節狂轟40分，拓荒者更是每一節都拿到30分以上。值得一提的是上半場讀秒階段，崔楊在中場與三分線之間出手，投進一顆特大號的三分球。從重播鏡頭可以看到崔楊出手時，他的腳還踩在場中央拓荒者的logo邊緣，被球迷再度提起「柯瑞接班人」的美譽。

拓荒者主將利拉德（Damian Lillard）此戰輪休，沒想到替補後衛西蒙斯（Anfernee Simons）宛如利拉德附體，他本季場均只有11.9分、2.2助攻，此戰發威狂砍43分，飆進9顆三分球，另送出7次助攻。加上中鋒紐基奇（Jusuf Nurkic）、鮑威爾（Norman Powell）、利托（Nassir Little）都砍了20分以上。

崔楊原先的個人紀錄是在2020年2月對戰熱火創下的單場50分，他生涯至今已經累積40場30分、10助攻以上的比賽，超越利拉德而成為史上第11名。老鷹此戰除了崔楊56分，還有中鋒卡培拉（Clint Capela）10投10中攻下22分11籃板，凱文赫特（Kevin Huerter）18分。