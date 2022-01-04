福特去年股價漲幅超越特斯拉 稱霸汽車股 14:092022/01/04 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福特汽車（Ford）去年股價飆漲約140％，漲幅擊敗特斯拉、通用等勁敵，位居汽車股之冠。 投資人看好車業老將法利（Jim Farley）為福特帶領的新方向，自他15個月前接掌福特執行長以來，該公司股價勁升逾200％。法利承諾對投資人抱持更開放且直接的態度，並推出福特＋重整計畫，投入更多資源建造F-150 Lightning等電動車。 特斯拉去年股價亦表現不俗，全年股價大漲49.8％。通用、福斯去年股價各上揚40.8％、41.2％。 台積電狂噴18元 台股飆漲200點 攻上18476新高 台股開紅盤 外資聚焦雙王 #福特 #特斯拉 #法利 #汽車股 #股價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 特斯拉Q4交車逾30.8萬輛 改寫新高 08:412022/01/03 財經 特斯拉2021年交車逾93萬輛 改寫新高 21:592022/01/03 財經 通過債權協商 新世紀股價重返票面 10:092022/01/04 財經 《國際產業》連6季 特斯拉去年Q4交車再創高 08:522022/01/03 財經 美股3大指數開紅盤 特斯拉飆10％、台積電ADR漲5％ 22:472022/01/03 財經 富邦特選高股息30ETF 鎖定台股高股息特色 13:392022/01/04 財經 台積電發威 台股早盤再刷新高點 09:192022/01/04 財經 《國際金融》歐股2022開局 觸及新天花板 17:052022/01/03 財經 台積電跳空開飆 台股衝破18500點 14:192022/01/04 財經 有敏感資訊待公布 精熙-DR 1/3起暫停交易 12:092022/01/03 財經 港股虎年開紅盤跌0.53％ 商湯暴漲41％ 16:502022/01/03 財經 財經熱門新聞 印度神童預言這2個月不妙 股市老手看30年前惡夢恐重演？ - 財經 一路撐到5奈米！台積電大老超狂技術 蔣爸、張忠謀都佩服 - 財經 華為電動車是騙局？新車還沒交付就停產！300車主傻眼 - 財經 台積電2天噴漲6％！利多是什麼？他一針見血超殘酷 - 財經 美股崩盤日來了？神準鐵嘴預言開殺15％ 最大兇手是他 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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