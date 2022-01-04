福特汽車（Ford）去年股價飆漲約140％，漲幅擊敗特斯拉、通用等勁敵，位居汽車股之冠。

投資人看好車業老將法利（Jim Farley）為福特帶領的新方向，自他15個月前接掌福特執行長以來，該公司股價勁升逾200％。法利承諾對投資人抱持更開放且直接的態度，並推出福特＋重整計畫，投入更多資源建造F-150 Lightning等電動車。

特斯拉去年股價亦表現不俗，全年股價大漲49.8％。通用、福斯去年股價各上揚40.8％、41.2％。