國內新冠疫苗涵蓋率第1劑達8成，第2劑逼近7成，衛福部長陳時中坦言「已經達到極限」，為鼓勵大家踴躍接種，疫情指揮中心宣布，本月底前各地方政府可提供200元(含)以下的禮卷或衛教品。

陳時中強調，國外疫情嚴峻，邊境吃緊，本土疫情就可能隨之而來，除了把口罩戴好、手洗好、保持社交距離這些基本功，打疫苗也是很重要的事情，請大家務必要趕快去打，不要把這麼權利忽略掉，這也是社會責任的一環。

疫情指揮中心宣布，本月底前18歲以上民眾施打疫苗，可獲200元禮券等商品。（指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，為加速國人完成2劑接種，提升尚未接種第1、2劑COVID-19疫苗民眾之接種意願，各地方政府自2022年1月5日至1月31日前，可提供18歲以上民眾200元(含)以下的禮卷或衛教品，以鼓勵民眾踴躍完成接種2劑COVID-19疫苗，儘速獲得完整免疫保護力。

指揮中心表示，截至2022年1月3日為止，我國COVID-19疫苗第一劑接種率約80%，第二劑接種率約69%，為因應國際疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株之威脅增加，接種涵蓋率仍須再提升，目前COVID-19疫苗由地方政府衛生局指定/安排之合約醫療院所或衛生所進行接種，鼓勵尚未接種過任何1劑COVID-19疫苗及符合接種間隔但尚未完成2劑COVID-19疫苗接種之民眾，請儘速前往COVID-19疫苗合約醫療院所接種。

指揮中心說明，目前國內各廠牌COVID-19疫苗供應充分，民眾可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網，「COVID-19疫苗接種院所單元」(https://www.cdc.gov.tw/Category/List/u4l1b_gHhf9WDjhEtRmRRw)，運用「COVID-19接種院所地圖」及各地方政府衛生局公告之COVID-19疫苗接種合約醫療院所以及車站等隨到隨打疫苗接種站，就近前往接種。

指揮中心提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書。若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

另依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天，亦請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑COVID-19疫苗者亦請攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。