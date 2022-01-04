軍事新聞網站「Breaking Defense」3日報導，為呼應五角大廈2021年發布的反無人機戰略，美陸戰隊目前正針對反無人機系統(UAS)攔截器進行商情徵詢，尋求未來能安裝在陸戰隊陸基防空載具的攔截器；陸戰隊希望，能在2025財年以前部署第1個系統。

在陸戰隊的商情公告中，引用五角大廈2021年對小型無人機的戰略，「小型UAS過去只是業餘愛好者的玩具，如今卻讓擁有此一能力的潛在威脅，足以影響美軍聯合部隊」。

該戰略進一步指出，一開始無人機只是為了滿足軍種與作戰指揮官的迫切需求；然而，隨著小型UAS的技術持續進步與擴散，已形成對五角大廈在當前典範下因應能力的挑戰。

※有興趣可回收、可在戰場修復與不可回收版

報導指出，陸戰隊的陸基防空計畫辦公室對可回收、可在戰場重新修復，以及不可回收版本的攔截器頗感興趣，認為這可最小化「1-3類威脅」的作戰成本。國防產業界投遞標案最遲到1月20日，而陸戰隊期望能在2025財年以前部署首個系統。

依據無人機的大小尺寸，五角大廈將之分為1至5類的威脅。第一類為由地面上1至2名士兵手持小型無人機，而第5類的無人機尺寸與真實直升機原尺寸相當。

報導指出，新招標來的攔截器將裝備在陸戰隊防空整合系統(Marine Air Defense Integrated System, MADIS)之上。MADIS本質上為聯合輕型戰術載具，配有感測器、通訊裝備、輕武器，進而用於陸戰隊的低空防空(Low Altitude Air Defense, LAAD)以防禦來犯無人機。

新招標來的攔截器將裝備在陸戰隊防空整合系統MADIS之上。MADIS本質上為聯合輕型戰術載具，配有感測器、通訊裝備、輕武器，進而用於陸戰隊的LAAD以防禦來犯無人機。圖為美陸戰隊輕型MDDIS。(圖/DVIDS)

該系統已在中東戰場證實極為有效；在當地，恐怖分子使用小型UAS來進行偵察、投擲手榴彈、迫擊砲甚至是「潑酸」。

※尋求科技整備程度7的方案

針對反制大陸的無人機威脅，美陸戰隊正尋求「科技整備程度」(technology readiness leve)達第7級的解決方案。報導解釋，五角大廈將科技戰備整備程度，乃是依據研發時間與在軍中適用程度，按能力由1至9評分；7意味著該系統已產出原型並付諸戰場實測。

然而，國防產業界卻赤裸裸的點出問題，即考量到部分大型無人機擁的能力，陸戰隊要求單一攔截器，卻擁有擊敗第一到第三類的UAS，這樣的要求恐怕有點不切實際。

1名廠商更直接地問到，軍方想要的攔截器，是能擊毀第3類所有UAS目標，還是部分低階第3類目標。對此，軍方回應，「理想狀況是能擊敗部分第3類威脅；但政府也明白第3類涵蓋範圍廣泛，包括飛行高度、速度等等。因此，政府正試圖了解業界現況，而廠商透過商情徵詢的回應會讓政府更清楚未來需求。」