一連三天元旦假期，台灣運彩xT1聯盟不缺席，從跨年大戰到元旦週末，一連送上五場精彩賽事，熱鬧迎接2022年的到來，不僅賽事連發，場上驚奇更是不斷，聯盟史上首位遭驅逐出場的球員出爐，但卻不是「他」；新北中信特攻洋將馬龍（Marlon Johnson）拒當「幻神」，修正投籃姿勢，變身砍將。

聯盟元年球季開打第六周，史上首位遭驅逐出場球員出爐，但人選出乎意料，竟不是季前媒體及球團總管一致看好的台啤英熊「火爆浪子」周資華，而是他的隊友朱億宗。周日英熊作客臺中葳格太陽，第三節終了前4分46秒，朱億宗防守時擺脫太陽洋將桑尼（Sani Sakakini）的掩護後，一拐擊中桑尼頭部，兩隊一度差點爆發鐵公雞，最終朱億宗被判奪權犯規，遭到驅逐出場，但周資華不甘寂寞，挺身為隊友出頭，推了桑尼一把，噴了幾句垃圾話，也領到技術犯規。

新北中信特攻洋將馬龍因開季前六戰瘋狂打鐵，投籃命中率僅29.2%，連3成都不到，被批踢踢鄉民戲稱「幻神」，但上周六元旦作客臺中葳格太陽，馬龍突然變身砍將，找回準星，成為球隊贏球大功臣。雖因新洋將厄力（Cleanthony Early）先發首秀，馬龍首度替補出發，但全場15投8中包括3記三分球，連罰球都4罰4中，擺脫「幻神」，賽後教頭李逸驊爆料，原來上周特別修正了馬龍的投籃姿勢，經過教頭調校過，馬龍開心地說：「教練修正了我很多動作，現在感覺棒極了！」

頂著SBL二連霸光環進軍T1聯盟，台啤英熊因擁有豪華本土陣容而被看好為奪冠大熱門，周日作客臺中葳格太陽，英熊就展現出超強的本土實力，雖僅有單洋將士東（Diamond Stone）上陣出擊，但英熊靠著本土超威演出，仍爆冷擊敗四外援助拳的太陽。

集結國家隊中生代好手，英熊本土陣容深度驚人，對太陽之戰，蔣淯安、李啓瑋穩定輸出，射手黃鎮更突破低潮，單場轟進5記三分球，拿下個人新高19分。不僅本土進攻火力四射，本土的防守也有一套，周伯勳全場死守太陽洋將吉（Alonzo Gee），讓吉14投2中僅拿5分，本土攻守全面發揮，讓人再次見識到英熊的可怕之處。

高雄全家海神日前不敵臺中葳格太陽吞下首敗，上週重整旗鼓，胡瓏貿和布銳克曼（Jason Brickman）相繼開啟進攻模式，聯手率領海神連克台啤英熊和臺南台鋼獵鷹，跨年奪二連勝。身為聯盟助攻王，布銳克曼原被認為是傳球優先的傳統型組織控衛，沒想到他一開啟進攻模式，火力同樣嚇嚇叫，上週兩戰以驚人的64.5%超高命中率，平均轟下27分、5.5籃板、9助攻、4抄截。海神一哥胡瓏貿也繳出場均19分、9.5籃板的準雙十成績，尤其他在上週日作客獵鷹之戰，第二節面對獵鷹外援賈西亞（Chuck Garcia Jr.）、阿提諾（William Artino），連續3次單打得手，展現無懼老外的強心臟及強悍身手。

臺南台鋼獵鷹「新台灣人」阿提諾繼聯盟首戰繳出亮眼數據，上周六主場迎戰桃園雲豹，更是攻守大爆發，繳出41分、22籃板、8助攻、3抄截、3阻攻的超全能成績，展現出禁區強大統治力，即使次役對上高雄全家海神217公分巨塔庫薩斯（Mindaugas Kupsas），阿提諾仍奮力奪下33分、12籃板、1助攻、3抄截和1阻攻，可望成為中華男籃內線仰賴的新門神。

阿提諾強勢領軍，獵鷹對雲豹之戰團隊火力也跟著炸裂，團隊投籃命中率破5成，6人得分上雙，共飆進13記三分球，比賽正規時間48分鐘就狂轟132分，創下聯盟單場最高得分紀錄。

經歷開季動盪，桃園雲豹總算看到救世主的出現，NBA級洋將威廉斯（Troy Williams）上周六作客臺南台鋼獵鷹，首度上陣就大秀NBA等級的飆分身手，全場飆進6記三分球，獨拿38分、6籃板、2抄截和4阻攻，雖然雲豹最終仍吞敗收場，但威廉斯和阿提諾的飆分對尬，還是讓球迷大飽眼福。

威廉斯擁有4年的NBA資歷，201公分的身高搭配勁爆的體能，威廉斯攻守兩端都極具威脅力，該役開賽不久，他就演出一記劇力萬鈞的第一時間跟進單手補灌。隨著威廉斯的加入，將大大抒解雲豹本土的得分壓力，有機會幫助本土射手群杜譽城、吳季穎慢慢找回手感，打出應有身手。