國民黨立委候選人顏寬恒與台北市市長柯文哲父母互動熱絡。（圖／本報系影音截圖）

國民黨立委候選人顏寬恒與台北市市長柯文哲父母一同拜廟。（圖／本報系影音截圖）

柯媽媽巧遇顏寬恒讚「做人實在」 批林靜儀：每天罵我兒子

國民黨候選人顏寬恒今日（4）赴台中沙鹿市場掃街，除無黨籍立委高金素梅現身助陣，隨後顏更巧遇台北市市長柯文哲父母。柯媽媽表示，顏不善言辭卻為人腳踏實地，顏家也為在地做很多事深受愛戴，不像民進黨候選人林靜儀每天無端亂罵人。特別的是，柯媽媽一見到顏寬恒就立刻用手比、感覺驚喜，接著雙方坐在同一張椅子上互動熱絡，讓網友直呼畫面太有趣。

結束與高金素梅的合體掃街後，顏寬恒來到沙鹿玉皇殿，現場巧遇柯文哲父母。柯媽媽盛讚，顏寬恒這個人實實在在、不說謊話、說話不是隨便亂講、不像很兇的人整天只想跟人吵架，看得出來不是「說話的專家」，最重要就是要有心為人民服務，像他爸爸顏清標也為當地人做很多服務。

被問到中二選區兩位候選人比較喜歡誰？柯媽媽說，「我不能說較喜歡誰，我們人不可說喜歡誰喜歡誰，要看那個人有乖嗎？有實在嗎？有認真？有替地方打拚嗎？不要說話氣噗噗在罵人，我兒子每天都被林靜儀罵，我們跟她不認識，怎麼一直罵我們，我兒子也不認識他，怎麼一直罵，大家和氣比較好，和氣生活，國家才會興旺，不然無緣無故罵人，大家蹦一個臉，這樣好看嗎？」

值得注意的是，坐在沙鹿玉皇殿休息室的柯媽媽一看到顏寬恒，立刻驚喜的舉起手在顏寬恒身上比著，顏也立刻坐到柯爸爸、柯媽媽身邊，雙方「初次見面」卻「一見如故」；柯媽媽大方接受媒體訪問不掩飾自己內心想法，顏則靦腆的在一旁點頭稱是，對兩老畢恭畢敬，形成有趣畫面。網友紛紛湧入《中時新聞網》影片與新聞相關連結下留言：「畫面好有趣」、「還沒看過他們同框耶」、「這樣也能巧遇太妙啦」、「柯媽媽還是老樣子」、「其實柯媽媽講話滿中肯的」、「感覺顏寬恒對長輩滿尊敬的」。