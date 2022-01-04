嘉義基督教醫院引進第4代達文西手術系統，有別於傳統手術的「開膛剖肚」，被稱為內視鏡微創手術再升級的達文西手術，能縮短手術時間、傷口小、出血量少，朴子市安福里長林岳平透過此手術切除腎腫瘤後第3天即下床，6處傷口僅約1公分。
院長姚維仁表示，達文西手術是世界趨勢，嘉基為提供病患高端醫療服務，興建全台首座手術大樓，並引進第4代達文西手術系統，等同於醫學中心等級的醫療設備及技術，並積極培訓達文西執刀醫師，已有多位醫師通過認證，取得執刀資格。
姚維仁表示，達文西手術使用機器手臂，有很多關節可以到肉眼視覺無法到的地方直接探測，把腫瘤精準切除，且能避開神經、血管，流血少、傷口小、病患預後也更好。
姚維仁表示，達文西手術主要用於泌尿科、大腸直腸外科、婦產科、一般外科、耳鼻喉科、胸腔外科等手術，讓病患在嘉義就有最進步的醫療服務。
洪啟峰表示，林先生透過達文西手術切除腎臟腫瘤，術後3天即可下床，4、5天後即出院，近期內要避免劇烈運動，因為是腫瘤，以後還要定期追蹤。
洪啟峰指出，以攝護腺手術為例，傳統手術要達到骨盆腔深處的難度很高，視野不好，手術出血量可能會看不清楚，達文西系統手術可以放大、有立體感，讓手術視野更清楚，減少病患的出血、保留正常組織、減少創傷，加速術後復原。
林岳平說，當被檢出腎腫瘤時如晴天霹靂，上網找了許多達文西手術的資料，又到成大求醫，也曾求助祕方偏方，後來選擇相信專業，用達文西手術切除腫瘤，術後3天即下床，恢復良好，希望今年再爭取第5任里長。
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