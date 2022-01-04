嘉基醫院院長姚維仁期勉達文西手術團隊提供更先進醫療技術及服務。（廖素慧攝）

朴子市安福里長林岳平感謝嘉基醫院以達文西手術治療其腫瘤。（廖素慧攝）

朴子市安福里長林岳平接受達文西手術治療後傷口小。（廖素慧攝）

嘉義基督教醫院引進第4代達文西手術系統，有別於傳統手術的「開膛剖肚」，被稱為內視鏡微創手術再升級的達文西手術，能縮短手術時間、傷口小、出血量少，朴子市安福里長林岳平透過此手術切除腎腫瘤後第3天即下床，6處傷口僅約1公分。

院長姚維仁表示，達文西手術是世界趨勢，嘉基為提供病患高端醫療服務，興建全台首座手術大樓，並引進第4代達文西手術系統，等同於醫學中心等級的醫療設備及技術，並積極培訓達文西執刀醫師，已有多位醫師通過認證，取得執刀資格。

姚維仁表示，達文西手術使用機器手臂，有很多關節可以到肉眼視覺無法到的地方直接探測，把腫瘤精準切除，且能避開神經、血管，流血少、傷口小、病患預後也更好。

姚維仁表示，達文西手術主要用於泌尿科、大腸直腸外科、婦產科、一般外科、耳鼻喉科、胸腔外科等手術，讓病患在嘉義就有最進步的醫療服務。

洪啟峰表示，林先生透過達文西手術切除腎臟腫瘤，術後3天即可下床，4、5天後即出院，近期內要避免劇烈運動，因為是腫瘤，以後還要定期追蹤。

洪啟峰指出，以攝護腺手術為例，傳統手術要達到骨盆腔深處的難度很高，視野不好，手術出血量可能會看不清楚，達文西系統手術可以放大、有立體感，讓手術視野更清楚，減少病患的出血、保留正常組織、減少創傷，加速術後復原。

林岳平說，當被檢出腎腫瘤時如晴天霹靂，上網找了許多達文西手術的資料，又到成大求醫，也曾求助祕方偏方，後來選擇相信專業，用達文西手術切除腫瘤，術後3天即下床，恢復良好，希望今年再爭取第5任里長。