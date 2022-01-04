昨（3）日傍晚5點46分於台灣東部海域發生芮氏規模約6.0地震，由於台灣DRAM與晶圓代工廠區大多集中於北部與中部，經TrendForce初步調查確認各廠並無重大機台損害，生產方面正常運行，實際影響有限。

DRAM方面，台灣占全球產能約21%，包含台灣美光晶圓科技（MTTW）、南亞科(2408)以及其他較小型廠房的綜合產出。

晶圓代工方面，台灣占全球產能高達51%，包含台積電(2330)、聯電(2303)、世界(5347)與力積電(6770)等公司的綜合產出。

DRAM產業展望方面，TrendForce指出，部分終端的需求因長短料況改善而有淡季不淡的支撐外，近期來自中國西安受疫情導致的封城也引發市場對供給面的隱憂，使得現貨價格連日走揚，該現象於DRAM類別較NAND Flash更加明顯。

TrendForce目前對2022年第一季DRAM價格預測維持約8~13%的季跌幅，但由於上述因素將隨時牽動採購行為的改變，因此後續實際合約價發展將持續觀察更新。DRAM現貨市場部分，1月3日地震發生日仍值中國假期期間，大部分現貨交易商未有積極動作，地震對其是否產生激勵有待日後更新。

晶圓代工展望方面，雖然近期部分終端產品進入淡季週期導致零組件拉貨動能稍加趨緩，但先前較為短缺的晶片如汽車晶片、PMIC、Wi-Fi SoC等備貨力道仍然強勁，整體來說，晶圓代工產能仍處於產能利用率超過100%的供不應求市況下。台系晶圓代工廠台積電、聯電、力積電及世界先進工廠所在地主要集中於新竹、台中以及台南，上述地區的地震震度皆在三級，並未造成停機，工廠皆正常營運。