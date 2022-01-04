作家苦苓日前自曝「我帶著肝臟中的14.5公分腫瘤，和超過400萬個B肝病毒，努力的活下去」，被外界解讀為罹患肝癌，作家吳淡如第一時間出面代苦苓澄清：「不是肝癌，而是很大的水瘤。」

●肝腫瘤是肝癌的前兆嗎？

肝病防治基金會指出，所謂的水瘤又叫「肝水泡」，在醫學上稱為囊腫（Hepatic cyst），指的就是「長在肝臟裡的水泡」。臨床上肝組織裡長出水泡的原因不明，通常長在肝臟組織本身或是膽管、血管。肝囊腫就像個水球，內部充滿液體，外面則包圍著簡單的單層表皮細胞。

臨床上常見的肝囊腫，可以分為單純性囊腫及多發性囊腫。單純性囊腫可能只有一個或多個，大小從幾公厘到1、20公分都有，通常患者無感，常因接受超音波檢查時意外發現。

至於多發性囊腫則是一種顯性遺傳的疾病，父或母有多發性囊腫，其小孩就可能罹患，但大多是40歲以後，才會發病。

一般說來，肝囊腫是一種良性的肝臟疾病，根據目前的文獻報告，沒有跡象顯示它會演變成惡性腫瘤導致肝癌。肝囊腫也不會造成血液檢查的異常，對肝功能指數沒有影響，被稱為「肝癌指數」的胎兒蛋白也不會上升。

●肝囊腫患者若有這些狀況 要特別注意

但值得注意的是，有50%的多發性肝囊腫病人，也會出現多發性腎囊腫，最後導致血尿、高血壓、腎衰竭、尿毒等併發症而危及性命，不過其肝內囊腫對健康幾乎沒有影響。

醫師也提醒，有些患者因肝囊腫太大，會有肝臟腫大、腹脹、腹痛、噁心或嘔吐等症狀，這時就需治療。

原則上，肝囊腫的患者仍要遵照醫囑，定期追蹤檢查，以追蹤水泡是否發生異常。

假使有囊壁變厚的情形，就可能不是單純的肝囊腫，需要進一步做電腦斷層或切片來加以鑑別診斷。

一般來說，肝囊腫水泡是與世無爭、默默存在的。但萬一有任何變化，仍應立刻與醫師聯絡，除此之外，日常生活可與正常人無異。