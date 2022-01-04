香港知名女星劉嘉玲與男星梁朝偉是演藝圈中著名的銀色夫妻檔，但兩人即使情牽30年卻沒有生下任何子女，而十分喜歡小孩的劉嘉玲，除了在因緣際會下將大陸男星胡軍的兒子「康康」認為乾兒子，還大手筆的送上豪宅，讓外界相當震驚。

劉嘉玲出道多年曾演出多部電視劇及電影，2002年與胡軍合作拍攝《無間道2》後便成為好友，拍片當時天氣寒冷，體貼的胡軍不時對劉嘉玲噓寒問暖，細心照顧讓劉嘉玲差點動情，她在接受採訪時還曾開玩笑的表示「如果那時兩個人都單身，我會考慮胡軍」，不過當時的胡軍早已娶妻，劉嘉玲也與梁朝偉在一起。

劉嘉玲與梁朝偉情牽30年仍沒有孩子。（圖／微博@劉嘉玲）

後來，劉嘉玲與胡軍再度於2004年合作拍攝《一江春水東流》，兩人的好感情卻因此傳出誹聞，媒體大肆報導，讓梁朝偉不得不出面，解釋他與胡軍就像兄弟一樣，也相信胡軍與劉嘉玲只是普通朋友。而經過此事之後，兩家的感情似乎更上一層樓，還經常相約聚會、旅遊，好交情讓外界閉嘴。

後來，胡軍的老婆盧芳生下兒子康康，但康康一出生身體就不好，劉嘉玲知道後為此操了不少心，還特別為他找來名醫調理身體，身體才漸漸好轉，胡軍夫婦看到劉嘉玲如此上心也感到相當感動。劉嘉玲甚至將康康視如己出經常帶出去遊玩，感情相當融洽，於是在2015年時劉嘉玲便邀請李亞鵬、林青霞等圈內好友當做見證人，將康康正式認為乾兒子。

劉嘉玲將胡軍的兒子康康認為乾兒子。（圖／微博@胡軍）

當時，康康也依照拜親儀式向劉嘉玲下跪獻茶，並喊劉嘉玲「乾娘，劉嘉玲隨後立即送上價值30萬純金打造的茶具給他，宴會結束後，劉嘉玲甚至直接將名下約有200坪的別墅豪宅過戶給康康當作認親禮，讓外界瞋目結舌，也難怪兩家人感情如此親密。