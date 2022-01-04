陳姓、翁姓、許姓男子及郭姓女子4人不具律師身分，以取締盜版為由，教唆得利影視、華映娛樂等公司向檢警提告侵權，或故意上傳種子片源到分享網站上，誘使網友下載轉傳，趁機擷取數十或數百名網友IP位址，再從和解金中抽成3成5至4成5牟利，6年獲利上千萬元。台北地檢署4日依律師法起訴陳、翁、郭3人。另許男認罪，檢方給予緩起訴，須支付公庫20萬元。

本案緣於北檢偵辦華映娛樂公司控告網友違反《著作權法》案件時，意外查獲這起案件。

起訴指出，陳男承攬得利公司取締盜版影音光碟業務，並以得利公司名義向檢警提告，約定如取締成功，可從和解金中抽取百分之35至45不等金額作為報酬。

2013年間陳男抓盜版獲利31萬1000元，之後因網路論壇分享影片興起，盜版影音市場萎縮，陳男因論壇網址多設於國外取締不易，即藉由分享網站並下載軟體，參與盜版影片之下載及上傳，取得下載、上傳者之網友IP資料，繼續挑唆並包攬訴訟。

陳男自2013年至2019年止，利用此一手法，取得數百名下載網友IP資料，提供得利公司具狀提出刑事告訴，等網友支付和解金，陳抽取百分之45作為報酬，於2014年至2019年所得分別為65萬9750元、46萬9500元、114萬5250元、74萬7000元、39萬6000元、18萬9500元。

陳男另於2013年底與華映洽談，由他負責上網蒐集IP資料，並以華映公司法務人員身分提出告訴，獲取和解金後，與華映公司對拆。總計陳男獲利逾500萬元。

另任職飯店的翁姓男子，從得利影視獲利20萬元，翁男另為郭女上網釣魚，讓郭女從2016年起，靠誘捕網友盜版海樂、車庫公司的電影，賺進400多萬元，另外許姓男子則從2014年到2019年間獲利200萬元。