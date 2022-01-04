新北市貢寮龍崗社區保有許多順著山勢開闢的水梯田，周邊的埤塘生態豐富，除了是鳥類棲息地，水中生物及自然植生環境也形成完整生態系統，但因池體及池壁年代已久，出現損壞及漏水問題。農業局近期協助社區啟動「農村再生執行計畫」，完成生態復育工程，修繕埤塘、解決水源問題，並設置景觀平台、生態廊道，打造出社區新亮點。

龍崗社區近年積極將長年無人耕作的土地復耕，打造美麗梯田景觀，該地旱、雨季明顯，先人為了解決耕種水源不足問題，便在上游處以塊石堆砌豎井，並設置吉林下埤塘蓄水，灌溉周邊農田，而該處埤塘至今已有百年歷史，周邊生態系統完整，且吸引不少鳥類棲息，但因年久失修，導致埤塘、豎井損壞。

為了吉林下埤塘景觀，龍崗社區提報農業局，去年9月開始執行生態復育整修，利用傳統砌石工法，搭配現地黏土填縫止水，並依循傳統取水方法設置竪井，並預留樓梯作為維修通道、生態廊道使用，而埤塘步道周邊也栽種櫻花、青楓、桂花、杜鵑等景觀植物，並增設木棧景觀平台，打造農村自然環境空間。

龍崗社區理事長張達祥表示，埤塘恢復蓄水灌溉功能，周邊住戶有意願復耕，恢復了自然生態環境與農村生活景觀，地方團體與政府機關合作是農村再生永續發展的關鍵，使社區得以持續推動農村營造。

農業局表示，龍崗社區吉林下埤塘一年四季都有不同面貌，春季可欣賞火金姑、冬季可觀察候鳥遷徙，雖然施工期間適逢東北季風季節，施工難度大幅增加，但仍在去年11月底如期完工，市府長期輔導社區推動友善耕作、生態保育觀念，幫助社區找回生態多樣性，未來將持續協助農村再造，找回農村生氣，打造休憩好去處。