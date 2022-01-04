農曆春節進入倒數，許多民眾已經著手開始採購年貨，預估今年受疫情影響，許多消費者將會再次透過網路購物採購農曆春節期間所需的日用品及食品；旺旺宜蘭食品看準這波年貨商機，攜手永豐餘旗下六個品牌，於1/4至1/10在momo購物網舉辦「福虎添旺過好年聯合品牌週」，期間內只要指定購買旺旺品牌加永豐餘品牌商品，不僅享有日用品滿千折百活動，更祭出滿額登記抽限量商品，單筆消費滿1399元，就有機會獲得價值千元的年節大禮包。

旺旺與永豐餘消費品舉辦福虎添旺過好年，1/4至1/10在momo購物網開跑。

雙品牌首度跨界合作 過年期間吃的、用的、拜的一站購足

農曆春節前以及春節期間，不僅食品年貨、送禮禮盒需求增加，許多民眾也會趁過年前大掃除來為新的一年做準備，因此過年前一直都是家庭清潔用品及食品的銷售旺季，而今年再度受疫情影響，預估消費者透過網路購物消費需求可望再創新高，對此兩大品牌特別攜手一同推出聯合品牌週，獨家與momo購物網合作，期間單筆消費訂單只要同時購買雙品牌商品滿999元登記就送100 mo幣(每日上限160名)，抓住民眾一站購足的需求，而在年前各界漲聲響起的浪潮中，雙品牌逆勢操作，祭出多項優惠，期盼能替民眾省荷包，過個「得意旺旺年」。

旺旺米果綜合禮盒、吸C凍綜合果凍禮盒等眾多禮盒商品優惠限時搶

過年最具年味的莫過於「旺旺」品牌商品，每年推出的禮盒都廣受歡迎，不僅價格平易近人，充滿喜氣及大方的包裝，也在年節禮盒市場佔有一席之地，相當受消費者喜愛，針對今年農曆春節，再度推出多款新年禮盒，包含頗具喜氣的「迎旺納福 福虎臨門米果禮盒組」、最受小朋友喜愛的「吸C凍綜合果凍禮盒組」以及小資族送禮首選的「帕樂德日式手匠煎捲禮盒」，品牌週期間最低73折起，旺旺館內單筆消費滿599元登記抽「浪味仙Q萌抱枕」，單筆消費滿 799元登記抽「歡巨大禮包 浪味仙Ｑ萌抱枕款」，眾多明星商品更推出限時限量優惠，讓過年期間食品、禮品、祭祀品通通一站購足免煩惱。

五月花、得意及橘子工坊等品牌家用品，特別限量推出優惠組合

深受消費者愛用的永豐餘旗下眾多家用品牌，也為此次聯合品牌週推出多組限時優惠組合，包含在疫情期間受許多明星藝人推薦的「橘子工坊99.99%制菌力洗衣精補充包七件組」限時優惠只要899元，最受小資族及媽媽喜愛的「橘子工坊洗衣金球」下單就贈50 mo幣，還能參加好禮二選一活動，而衛生紙品牌五月花與得意也推出多款優惠組合供民眾挑選，提前讓民眾為農曆春節大掃除預作準備。

旺旺及得意衛生紙首度跨界合作，推出「得意開運旺旺箱」，限量300箱momo購物網獨家銷售。

加碼跨界合作推出「得意開運旺旺箱」限量300箱 售完為止

針對此次合作，旺旺宜蘭食品及永豐餘不僅祭出限時優惠和登記送mo幣優惠，旗下得意及旺旺品牌更首度跨界合作推出「得意開運旺旺箱」，內含得意大甲媽衛生紙、旺事平安、旺事發財、旺旺仙貝家庭號、雪月及米Cheese米果共五包零食，充滿喜氣的外箱每面都代表著新的一年所祈求的新願望，一次滿足吃的、用的、拜的三種需求，好運箱總價值710元，限時售價499元，相當於近7折優惠，期間限定只在momo購物獨家銷售。

旺旺永豐餘聯合品牌週只在momo購物網。