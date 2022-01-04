過去新冠肺炎病毒篩檢站，醫護人員完成採檢後，都需要花費額外人力，請專業清潔人員進入執行清消，或請受檢民眾與醫護一起協助清消。（謝瓊雲攝）

林晏任醫師（右）指出，採檢站全自動消毒系統，噴灑酒精覆蓋率100％，能使採檢站的防護零死角、運作速度提升三倍。（謝瓊雲攝）

國衛院副研究員廖倫德博士（右一）強調，彰基COVID-19採檢站所採用的全自動消毒系統，是全台灣第一套專為採檢站設計安裝的消毒系統。（謝瓊雲攝）

自動清消系統可加速採檢的流程，更重要的是能夠顧及醫護人員和下一位採檢人的健康。（謝瓊雲攝）

彰基採檢站改採全自動清消系統 防護零死角

彰基醫學中心委託國家衛生研究院開發採檢站全自動消毒系統，成為國內第一套使用在採檢站外的自動清消系統，可快速拆卸，簡單掛上即安裝完畢，效率提升三倍，且過程不需一根釘子，也不影響採檢站原有正壓防護。未來將大幅縮減新冠病毒採檢後清消的人力與時間，避免接觸交叉感染，顧及醫護人員和下一位採檢人的健康。

新冠肺炎疫情全球肆虐已逾2年，採檢作業也成為常態，各大醫療院所也在戶外、急診中心設置篩檢站；過往醫護人員在採檢站採檢後，都需由專業清潔人員依SOP標準作業流程，定時進行環境清潔消毒，而農曆春節前夕，大量返國過節民眾，將使篩檢量能大幅暴增。

為了節省採檢間隔時段的清消人力與時間，減少醫護與民眾等待時間，彰基與國衛院攜手，完成全台第一套專為採檢站設計的全自動消毒系統。

國衛院副研究員廖倫德表示，全自動消毒系統外殼採用3D列印的輕量環保材質，會以不同角度量測噴灑範圍，且重量不到300公克，拆卸安裝都非常簡便；啟動後會自動計算出整個站體空間噴灑所需耗費的酒精量，極細分子噴頭自動轉動朝不同面向噴灑酒精消毒，覆蓋率達100％。

彰基急診暨重症醫學部主任林晏任表示，以往採檢作業加上環境清消，每1人次約需3到5分鐘，這套系統啟用後，只要花1分鐘，大幅縮減人力、時間。且系統操控十分人性化，民眾採檢完畢後，醫護人員在站內揮揮手，系統自動感應啟動作業，隨即開始噴灑酒精。目前正在測試階段，預計半個月後，系統自動蒐集各種參數的完整資料並進行優化調整後，就能正式全面啟用。