櫃買中心表示，東元精電公司（8041）在今（4）日送件申請初次登錄興櫃一般板股票，產業別是電機機械業。

根據櫃買中心資料顯示，東元精電公司成立於1998年3月間，為老牌上市電機股東元的轉投資事業，東元精電董事長為林勝泉，主要經營業務是步進馬達、伺服馬達、直流馬達及直流無刷馬達之生產製造及銷售、馬達售後服務及維修等，送件時資本額為1億7214萬元。

東元精電公司2020年業績，營收6億7856萬元，稅前盈餘4173萬元，每股盈餘2.07元。