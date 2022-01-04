東元精電4日申請登錄興櫃一般板股票 14:312022/01/04 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，東元精電公司（8041）在今（4）日送件申請初次登錄興櫃一般板股票，產業別是電機機械業。 根據櫃買中心資料顯示，東元精電公司成立於1998年3月間，為老牌上市電機股東元的轉投資事業，東元精電董事長為林勝泉，主要經營業務是步進馬達、伺服馬達、直流馬達及直流無刷馬達之生產製造及銷售、馬達售後服務及維修等，送件時資本額為1億7214萬元。 東元精電公司2020年業績，營收6億7856萬元，稅前盈餘4173萬元，每股盈餘2.07元。 愛比科技29日申請登錄興櫃股票 采威國際3日申請登錄興櫃股票 #東元精電 #馬達 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #送件申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大江基因27日申請登錄興櫃戰略新板 17:342021/12/27 財經 戰略新板合格投資人獎勵活動登場 04:102022/01/03 證券．權證 北極星藥業-KY今日向證交所送件申請第一上市 15:402021/12/27 財經 國際債券市場規模達6.09兆元創歷史新高 09:072021/12/30 財經 社會責任報告書更名永續報告書 04:102021/12/30 證券．權證 戰略新板獎勵活動 明年元旦登場 04:102021/12/27 證券．權證 櫃買「戰略新板」合格投資人獎勵活動 明年元旦起跑 17:592021/12/30 財經 企業社會責任報告書 更名為永續報告書 19:212021/12/28 財經 封關倒數 新申請上櫃、興櫃趕送件 04:102021/12/29 證券．權證 協助推動業務 櫃買表揚中介機構 04:102021/12/29 金融．稅務 藥華藥違反重訊規定 遭罰100萬 04:102021/12/27 證券．權證 財經熱門新聞 印度神童預言這2個月不妙 股市老手看30年前惡夢恐重演？ - 財經 台積電2天噴漲6％！利多是什麼？他一針見血超殘酷 - 財經 一路撐到5奈米！台積電大老超狂技術 蔣爸、張忠謀都佩服 - 財經 華為電動車是騙局？新車還沒交付就停產！300車主傻眼 - 財經 美股崩盤日來了？神準鐵嘴預言開殺15％ 最大兇手是他 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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