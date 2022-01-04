國內核酸純化試劑與核酸萃取儀器製造商龍頭圓點奈米（6797）公告2021年12月營收1.92億元，月增66.81％；累計全年營收19.28億元，年增11.33％，續創新高紀錄。公司亦與員工分享營運成果，宣布業績反應在員工的年終獎金上，年資達標的員工平均年薪將介於20至30個月。

新冠疫情打開圓點奈米全球知名度，客戶遍及全球75國，公司亦積極進行後疫情時代的布局規畫，除了上下游垂直整合之外，亦深化經銷商與客戶的合作關係，並因應各地市場差異，增加整廠輸出與代工業務，為公司奠定穩定的試劑及材料的出貨規模。

圓點奈米表示，2021年一度因為缺料，10月營收滑落至1億元以下，公司已進行供應商調整，原料來源無虞，單月營收也在11月迅速回到1億元之上，12月營收再衝高至1.92億元，創下近九個月新高。新冠肺炎的檢測市場剛性需求仍強，圓點奈米擁有高度競爭力，且具備經濟規模，除核酸純化試劑與核酸萃取儀器之外，亦增加核酸檢測診斷試劑與核酸檢測服務，進行上下游垂直整合，持續擴大市場佔有率，保持業績成長。

新冠疫情考驗未歇，圓點奈米生產效能持續提高，多廠址分工調配，提升接單能力與出貨彈性；桃園與林口的四大廠區已全面取得醫療器材品質管理系統QMS（原GMP）認證標準，及國際標準ISO 13485 醫療器材品質管理系統認證，產品品質符合最新的國際標準，出貨量可因應全球秋冬防疫監控及國內檢測需求成長，接單能見度高。

圓點奈米指出，展望未來，公司亦佈局其他應用領域，如臨床檢測、基改食品、農業科學等，皆取得階段性成果；並將切入科學研究市場（RUO Research Use Only），多元化發展策略，蓄積後疫情時代的成長動能。