根據交通部監理資料顯示，2021年商用車總市場登錄領牌共28379台，相較於2020年的22997台上升23%，表現相對整體車市出色。和泰車(2207)代理的TOYOTA以及HINO商用車品牌在逆境中銷售創新高，3.49噸以上市場登錄9422台，市佔率33.2%，贏得商用車總市場銷售冠軍，並刷新和泰商用車在台灣的新紀錄。

整體2021年，年初台灣市場防疫控制得宜，但5月疫情開始嚴峻，在三級警戒的管制下，經濟活動受到限制，使得消費模式改變，電商與物流業績翻倍成長，物流車與冷鏈車的需求激增，加上汰舊換新補助與去年9月實施六期排放法規，顧客提前購車，讓商用車市場並未受到疫情管制影響，需求逆勢成長。

和泰汽車所代理的TOYOTA & HINO商用車品牌2021銷售創新高，3.49噸(含)以上市場登錄9422台，市佔率33.2%，贏得商用車總市場銷售冠軍，且刷新和泰商用車在台灣的新紀錄。

和泰商用車自2010年起，在6.5噸(含)以上大型商用車至今已經連續取得12年銷售冠軍。2021年和泰商用車取得總市場銷售冠軍，主要是從年度銷售計劃就已經將小型商用車列為重點車型，並在去年初，率眾品牌之先，導入符合底盤空重法規的3.49噸車型，向上可承接五噸車市場，向下搶奪3.25噸小型商用貨車客戶。加上，和泰轉投資的和泰車體公司在去年中推出五噸框式完成車體商品，省去二階段車體打造時間，讓新車可以迅速投入營運。

去年底，HINO也是第一個推出全車系符合六期排放法規車型的商用車品牌，所有車型對應2022年1月實施的車輛安全法規，藉由完整的產品線，也順利讓和泰商用車贏得年度總市場銷售冠軍。

TOYOTA & HINO台灣總代理和泰汽車總經理蘇純興在去年11月六期新車發表會時明確宣示，和泰力拚取得商用車銷售領先，並會以全方位(Total Support)的施策持續深耕台灣商用車市場。