協助我國廠商拓展出口貿易及拓銷俄羅斯及蒙古市場，輸出入銀行與俄羅斯Joint Stock Company“ALFA-BANK”(簡稱ALFA-BANK)及蒙古Khan Bank LLC於今年10月底完成轉融資合約展期簽署。

輸出入銀行分別與俄羅斯Joint Stock Company“ALFA-BANK”及蒙古Khan Bank LLC自2018年及2011年起合作轉融資業務，由輸出入銀行提供優惠資金給俄羅斯Joint Stock Company“ALFA-BANK”及蒙古Khan Bank LLC，轉貸給俄羅斯及蒙古進口商，間接提供進口商分期付款融資購買台灣產品，減輕進口商財務負擔及提高當地買主採購台灣產品之意願，達成互惠雙贏的長期合作模式。

俄羅斯Joint Stock Company“ALFA-BANK”成立於1990年，總部設於首都莫斯科，係該國最大之民營商業銀行，主要經營企業金融、零售金融及自營交易等業務，該行設有793處分支機構，目前旗下有15家子公司。蒙古Khan Bank LLC則成立於1991年，總部設於烏蘭巴托，為蒙古最大之民營商業銀行，主要經營零售金融、中小企業金融及大型企業金融等業務，設有547處分支機構。

依據我國財政部關務署統計資料顯示，2021年1月至11月台灣與俄羅斯及蒙古雙邊貿易金額分別為56億5549萬美元及2099萬美元，其中台灣出口至俄羅斯約為12億29萬美元，較上年同期成長30.29%；台灣出口至蒙古約為726萬美元，較上年同期成長69.5%。輸出入銀行為協助我國廠商拓銷俄羅斯及蒙古市場，分別與ALFA-BANK及Khan Bank完成轉融資展期簽署，預期透過此轉融資業務合作，可大力推升台灣產品輸銷俄羅斯及蒙古，強化台灣廠商在當地市場之競爭力。