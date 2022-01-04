今天柯文哲的母親「柯媽媽」與顏寬恒同框，並稱讚顏寬恒是實在的人，稍早傳出柯媽媽接獲電話通知，被網軍抹黑。顏寬恒說，有句話很傳神，「網軍是賺錢的，無時無刻要賺錢，所以無時無刻要抹黑」，柯文哲也常被網軍攻擊，他能感同身受。

記者提問說，柯媽稍早有接獲電話通知，被網軍抹黑。顏寬恒指出，有句話很傳神，「網軍是賺錢的，無時無刻要賺錢，所以無時無刻要抹黑」，今天很特別，很巧，在玉皇殿巧遇柯媽並參拜，並一起吃地方小吃，這是一家賣土雞的，是小店舖起家，沙鹿在地的，我們聊很多服務及建設，柯媽提到柯P受到很多網軍攻擊，特定人士、政黨攻擊及指責，都是被罵就對了。

顏寬恒表示，其實他也是一樣，從之前參選到現在，分分秒秒被指控及抹黑，相形之下有點相似，所以能理解柯P被網軍攻擊的心境，但是，做事的人不孤單，雖然他做的多，說的少，但是如果沒做那麼多，為什麼有那麼多人支持，「做一湯匙說一畚箕的人」，一開始就會被人噴口水，所以他在這麼艱困的選舉中，還有機會能替鄉親服務。

針對山頂腳黃昏市場違建，顏寬恒表示，真的很可悲，他是把空地租給民眾，之後民眾才去搭建他們要的營業場所，基層的鄉親只是想要養家搭設攤位，卻因為政治選擇追殺他，而波及底層的鄉親們，他很不捨也不忍，「不必這樣吧，一切按照法律進行」。