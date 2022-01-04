民進黨台北市黨部主委吳怡農曾對國民黨立委蔣萬安下戰帖，要兩人2024再競爭一次，吳怡農4日強調，由於很多人假設蔣萬安會選上市長是理所當然的事，甚至綠營支持者也如此看待，但他要提醒大家別以為下任市長就是蔣萬安，民進黨在北市是有競爭力的。至於是否參選市長對抗蔣萬安，吳怡農強調，他的任務是全力輔選綠營市長參選人。

吳怡農今接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，主持人黃光芹表示，上次立委選舉，吳怡農對上蔣萬安，雙方得票數差距不大是否有遺憾，甚至當時曾撂話希望兩人2024再競爭一次，或者有無可能今年底參選市長再戰蔣萬安。

民進黨台北市黨部主委吳怡農4日接受專訪，談論年底台北市長選舉布局。（摘自震傳媒YouTube）

吳怡農指出，參選立委短短4個月，有9.9萬多人支持他，對他來說是很大的肯定，也告訴他接下來要繼續努力，不可以讓支持者失望，但事實上不管輸1票或1萬票就是選輸，絕對有不足的地方。

他說，很多人甚至有些綠營支持者，把蔣萬安會選上市長當做理所當然的事情，不過，要告訴民進黨支持者，不要這樣放棄首都市長這一席，在基層看到民進黨是可以更有競爭力。

吳怡農強調，北市約有3、4成選民還沒決定市長要投給誰，市民期待的是有個人告訴他們台北市未來要怎麼走，怎麼為台灣做一個榜樣，4大公投凸顯很多未來長期要面對的議題，台北市該扮演什麼角色。

他認為，民進黨要把論述講清楚重新贏回市民支持，相信只要挑出最好人選，讓大家看到台北市未來的藍圖、願景，是有得拚的，「不要以為下一任市長就是蔣萬安，目標是要讓蔣留下來繼續當立委。」

面對參選北市長意願，甚至黨中央要求再戰蔣萬安，吳怡農說，身為市黨部主委，他的工作就是全力輔選黨內候選人，不管是最近的罷免案，接下來議員和市長選舉，不要忘了眼前的事情，去想太多奇奇怪怪可能。