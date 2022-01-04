論文門爭議延燒，資深媒體人尚毅夫1日認為，恐會關係到下一任總統，如果副總統賴清德一枝獨秀，總統蔡英文也會挺，因為需要有人幫論文繼續維持秘密；對此，國民黨台北市議員游淑慧則認為，不論誰當選，就算2024年政黨真的輪替，都不會有水落石出的一天，游感嘆，一國的總統把自己的學位弄得不可信，她認為蠻可悲的。

游淑慧昨（3日）在政論節目「新聞大白話」上表示，不管總統是誰，哪怕總統是賴清德，都跟蔡英文綁在同一條船上，就跟LSE一樣，只能不斷強調蔡英文有博士論文，因為如果LSE改口的話，以後這間學校的博士學位，大家都會質疑。

游淑慧強調，現在民進黨心態也一樣，大家想想看，綠營兩次執政，第一次執政是前總統陳水扁貪汙，如果今天蔡英文論文出了問題，那民進黨全黨還要不要混，所以今天只要民進黨執政的一天，論文門事件不會水落石出，即便2024年真的政黨輪替，她認為許多事證應該都遭到毀滅了。游直言，這件事是蔡英文把自己的學位弄得不可信，一國的總統變成這樣，她認為蠻可悲的。

針對蔡英文的論文風波，總統府發言人張惇涵去年11月30日回應稱，總統府仍不厭其煩重申，蔡總統的博士學位，只有求證LSE校方是唯一且正確的管道，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」，期盼社會各界以LSE校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛。