台北市防疫旅館出現群聚感染，日前確診2例境外移入改列本土個案，也是國內首起本土Omicron感染個案，疫情是否再起備受關注。前立委沈富雄直呼，「一株自我馴化的病毒竟使天下大亂」，並曝解封時間點，也勸大家要有耐心，他認為Omicron是善類，「是人類無能，甩鍋給症狀輕微卻提供永久免疫的病毒！」

沈富雄今（4）日在臉書表示，Omicron病毒數奇高、傳播速度奇快，將在一月中旬前席捲歐美各國，並將Delta肅清，而各大咖昧於大勢、弱於專業，他們這兩週內所下達的指令雜亂無章、前後矛盾，使人無所適從。

針對各國疫情，沈富雄提出8個QA分析，其中指出，每天報告Omicron的確診數有無意義？沈富雄認為此舉完全沒有意義，英、法、美國每天新確診數達15至40萬人，如每人再傳播5人，黑數驚人，因此才有義大利將於兩周內確診200萬人、全國隔離1000萬人，導致舉國癱瘓的說法，但沈富雄認為，這是一個無知的大笑話。

沈富雄也提到，如果無症狀的感染者是確診數的5倍，致死率只有0.04%。而Omicron的症狀主要是喉嚨痛、 頭痛、流鼻水，幾乎沒有肺炎，難得發燒，不需氧氣、不需負壓病房，平均住院日數小於3天，如果這樣會擠垮醫院，是醫生的無能與誤判。

至於要第三針補強，或甚至打第四劑疫苗嗎？沈富雄說，提高兩針覆蓋率是國家的責任，其餘可有可無，自己瞎忙。他續指，疫情正熾的南非、英國、法國、美國，將於一月中旬到達頂峰，二月底主動肅清，全球疫情在第三季結束，剩零星的地區性感染（Endemic）。若要說何時能解封，沈富雄認為，當Delta病毒被Omicron趕盡驅絕後，即可解封。