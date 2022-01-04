幼稚園的小朋友用小小的手掌奮力拉起大大的蘿蔔，已經顧不得身上有沒有泥土，興奮的神情全寫在臉上。（公所提供／吳建輝南投傳真）

在體驗過程中了解蘿蔔栽種過程，採收後現場製作蘿蔔美食，埔里鎮長廖志城說，新年在蘿蔔田內拔蘿蔔，有好彩頭的寓意，也讓更多人了解埔里優質農產。（公所提供／吳建輝南投傳真）

近年政府力推食農教育，讓學習者從農產地、農產品一路到認識到餐桌，4日南投縣埔里鎮公所就舉辦食農玩很大，邀請鎮內大小朋友一起到蘿蔔田內拔蘿蔔，在體驗過程中了解蘿蔔栽種過程，採收後現場製作蘿蔔美食，埔里鎮長廖志城說，新年在蘿蔔田內拔蘿蔔，有好彩頭的寓意，也讓更多人了解埔里優質農產。

1、2、3拉！超過200位大小朋友齊聚在蘿蔔田裡，賣力的拔蘿蔔，幼稚園的小朋友用小小的手掌奮力拉起大大的蘿蔔，已經顧不得身上有沒有泥土，興奮的神情全寫在臉上，埔里鎮長廖志城也下場拔，還在現場料理起蘿蔔料理，吸引大小朋友目光。

廖志城表示，農委會與行政院中辦、埔里鎮公所舉辦農村再生「111 年農村再生六星農業升級─食農玩很大」，將再８日、９日兩天舉辦「來場田間拔蘿蔔玩很大」活動，邀請大小朋友一起到埔里蘿蔔田體驗一日農民。

廖志城說，埔里有豐富農產，有花卉、甘蔗、百香果、筊白筍、蘿蔔等等，搭上食農教育課程，讓大小朋友一起到蘿蔔田裡拔蘿蔔，透過教學實作體驗，加深相關知識，像是過年過節必吃的蘿蔔糕，也在教學菜單裡面，８、９日邀請所有民眾，一起到埔里討個「好彩頭」。