大陸女模Naomi（康雅馨）擁有神似混血兒的深邃五官，參加模特兒真人秀《天使之路》打開知名度，過去她和rapper男友Alrocco分手後，被網友爆出是劈腿慣犯、私生活混亂，她疑似不堪輿論壓力，崩潰自殘送醫，如今3年過去，她的生活終於回歸正常。

Naomi在2018年被爆出，人前表現得很愛男友Alrocco，私下卻常和不同男生約砲，「她身邊的朋友、圈內人（除了Alrocco）都知道她出軌多少次，她在上天使之路的時候就跟裡面的工作人員睡，所有模特和劇組的人都知道。」甚至放話可以去問工作人員，看傳言是否真實。

Naomi曾和Alrocco有段情。（圖／翻攝自Naomi微博）

網友還曝光對話紀錄，表示Naomi不但和燈光師調情，還對外宣稱男友「不行」，更向身邊的人炫耀自己曾經和陳冠希交往過，還被爆料疑似在粉絲群組裡要錢，約一起抽大麻，「等這個鬧大了，一群睡過她的人都會出來了～嘻哈圈的半壁江山。」

Naomi因此受到網友猛烈砲火攻擊，本人也疑似不堪輿論壓力自殘，網路上流出Naomi躺在病床上掩面痛哭的照片，Naomi閨蜜也表示「她跟我說心太痛了，她不相信這個世界了」，當時鬧得沸沸揚揚，如今風波已過，Naomi將重心放在工作上，在也沒有傳過緋聞，還曾在微博上公開徵友，似乎已經從陰霾中走出。

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