邊中健今發片記者會，眾多演藝圈好友站台。（粘耿豪攝）

「美聲主廚」邊中健今舉辦《月光下的王朝》發片記者會。（粘耿豪攝）

「美聲主廚」邊中健今舉辦《月光下的王朝》發片記者會。（粘耿豪攝）

「美聲主廚」邊中健4日舉辦《月光下的王朝》發片記者會，57歲的他，人生經歷相當坎坷，他從小被同學霸凌、在金門當兵時遭到長官性侵，他是「邊田庄」餐廳CEO，這兩年卻因新冠疫情影響，損失4000萬，他一步步走過人生困境，朝著理想邁進，如今終於圓夢發片。

邊中健不諱言他的分享人生故事，他說，他天生招風耳，從小學到國中一直是被嘲笑的對象，還曾被同學壓在地上打，後來做了耳朵的整型手術重建自信。

後來他到金門當兵，竟被長官性侵，「35年前的金門，是呼天不應叫天不靈的，我的自保之道就是配合，勇敢的面對他，勇敢的把他忘記」，他曾投書張老師信箱，今也不怕公開講出來，希望能呼籲制止軍中霸凌，他也相信現在軍中應該不會再有這樣的事。

傷痛的過往影響了他一輩子，他坦言一直有在看心理醫師，也致力公益成為動保人士，他至今單身，「曾有一段緣份，但緣份過去了，對方也過世了」。

今記者會上，阮虔芷、周丹薇、張瓊姿、蔣黎麗、王淑娟等眾多好友站台，談到與演藝圈的淵源，他表示，剛退伍時擔任殷正洋的宣傳，當時老闆是陶大偉，因而認識了許多演藝圈好友，當時他月薪1萬2000元，在西藏路租鐵皮屋而住，做了兩年後轉做醫療器材業務後存到第一桶金，而開始經營餐廳，一步步往夢想的路上前行。

他創立「邊田庄」二十多年，受新冠疫情影響損失慘重，全體員工簽名表示願意領半薪，他因而把一坪70萬的房子，以59萬元賣掉，讓公司繼續經營下去，「人生最簡單的選項叫做放棄，堅持需要勇敢做基礎」，他一直勇敢堅持理想，近來疫情穩定業績也已經回來很多。

邊中健的姓氏獨特，他則說，曾去重慶尋根，得知姓邊的在浙江和山東各有一個村落，裡面長輩告訴他說，姓邊是愛新覺羅的後裔。而他如今發片，最大心願是希望能入圍金曲獎，讓他有機會帶81歲的母親走上星光大道。