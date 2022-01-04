迎接虎年到來，為滿足民眾想在大年初一試手氣博個好彩頭期望，全聯福利中心4日指出，今年首度集結線上線下各別推出專屬限量福袋，包含實體門市第一次祭出3種不同規格，超過13萬個福袋讓消費者搶購，最受矚目的頭獎部分，更有機會抽到「Porsche Cayenne Coupe」或「Porsche Taycan」2台保時捷（各市值369萬）夢幻名車，以及SHARP水波爐、0水鍋等精品家電。

若實體門市沒有搶到也沒關係！「PXGo!全聯線上購」也能抽百萬名車！今年全聯小時達首度推出限量9999份「福虎生豐福袋」，不僅免排隊外送到家，還有機會抽到「Mercedes-Benz A180」、「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」等多項大獎。

全聯指出，今年實體門市販售的福袋首度推出3種不同規格，分別為200元「福利熊虎年生肖福袋」、1400元「Ed Hardy福箱」與1600元「柳宗理福鍋」，每款均附有超豐富的指定聚寶好物。

其中，「福利熊虎年生肖福袋」使用12生肖虎年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，售價200元，總價值超過1000元，享一次抽獎機會，限量104980袋；「Ed Hardy福箱」為全聯獨家聯名美國奢華潮流品牌Ed Hardy，由萬國通路生產的黑白兩色機師箱，絕無僅有的老虎圖騰加上聚寶好物，總價值超過7400元，只需花1400元就可買到，而且還有7次抽獎機會，黑色款、白色款共限量17860個。

「柳宗理福鍋」則使用指定為日本「國家傳統工藝品」的鐵器、鍋具，強調日本製造，搭配上聚寶好物，總價值最高超過6400元，每鍋售價1600元，享最多8次抽獎機會，兩款鍋具各限量5000個。

另外，全聯小時達首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」，大年初一早上10點起免出門在家上「PXGo!全聯線上購」動動手指搶購9999個福袋，每袋售價555元，內含超過10樣好物。