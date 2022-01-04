花蓮縣吉安鄉公所日前獲軍方贈與一輛退役的「水鴨子」LVTP5-E1海陸兩棲工兵掃雷車，即起放置希望公園，盼藉此讓在地孩子更加認識軍史。（羅亦晽攝）

與LVTP5-E1海陸兩棲工兵掃雷車駐守花蓮縣吉安鄉希望公園門口的「鋼鐵人」，則是由在地工藝達人詹時銘，利用廢棄汽車零件、輪胎、鍊條、機車擋泥版自製而成。（羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉公所去年8月參訪高雄左營海軍陸戰隊營區，獲軍方贈與一輛退役的「水鴨子」LVTP5-E1海陸兩棲工兵掃雷車，即日起與3米高「鋼鐵人」共同駐守希望公園，十分吸睛，不少海軍陸戰隊退伍隊員看見曾並肩作戰的「戰友」時，回憶湧上心頭，同時也希望能藉此讓在地孩子更加認識軍史。

吉安鄉公所表示，放置希望公園內的水鴨子，是全台首輛安置民間的LVTP5-E1海陸兩棲工兵掃雷車，重量約37公噸、長約12.1米、寬則是3.9米，日前由海軍陸戰隊退伍隊員協會創會理事長林明華率領會員，代表高雄左營海軍陸戰隊戰車大隊贈與吉安。

海軍陸戰隊歌詞中「水上策飛馬，灘頭建奇功」，正是形容這部「海陸兩棲工兵掃雷車」在水路作戰時，搶灘登陸最佳寫照；林明華說，當時三軍陸海空演習搶灘攻擊時，這台工兵掃雷車配有排雷犁及排雷爆炸索，由掃雷小组人員實施灘頭排雷、開設通道，於登陸部隊搶灘前預先開闢安全路線，以利後續搶灘成功。

由於工兵掃雷車與許多退役的海軍陸戰隊員具有濃厚革命情感，50年前曾擔任海陸兩棲工兵掃雷車的駕駛員江添丁看見裝甲車時，眼眶含著淚水，並開始唱著軍歌，點點滴滴的回憶瞬間湧上心頭。

他說表示，50年前美軍運輸艦將工兵掃雷車運送到台灣，當時在役擔任登陸戰車兵的他，也跟著隊伍前往高雄左營外海迎接，並親駕駛回作戰基地桃子園營區。服役期間從保養、上漆、實際演練皆與車形影不離，1973年退伍後，睽違49年能再次和車輛相逢，實屬不易。

此外，與「水鴨子」駐守在希望公園門口的「鋼鐵人」，則是由在地工藝達人詹時銘，12年前利用廢棄汽車零件、輪胎、鍊條、機車擋泥版自製而成，並於3年前將其贈送給吉安鄉公所，與社區分享之虞，更期待能替民眾編織美好的藝術生活。