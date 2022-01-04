太魯閣國家公園是春節最受歡迎走春景點之一，因應出遊人車，台８線中橫公路富世到天祥間，農曆初2到初4（2月2日至4日）將實施交管，每天上午7時至下午3時以每2小時放行10分鐘管制，太管處同步推出遊園專車，免費接駁，3條路線暢行景點。

太魯閣國家公園管理處表示，中橫公路蜿蜒曲折，尤其太魯閣閣口到天祥間是峽谷路段，狹窄處會車困難，考量春節是國人出遊旺季，為免大量人車塞爆中橫公路，邀集監理、公路、警方、縣府等相關單位研商後，將於初2到初4實施中橫交管、園區遊憩據點免費接駁等措施。

太魯閣國家公園提供免費遊園專車，有3條路線分別為藍線、紅線及綠線，提供前往各遊憩區等不同選擇。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

中橫交管時間，2月2日至4日(大年初二至初四)，台8線185.4公里富世村路段，以及167.1公里天祥路段，2處將設置管制點，管制時間為上午7時至下午3時，原則以每2小時放行10分鐘管制車流，2輪車輛不在管制範圍內。

太管處指出，東側管制站設於富世村公路局太魯閣公務段舊址外側車道，內側車道保留給當地居民、管制區工作人員、公路養護單位等做為緊急通道；管制期間，甲、乙類大客車（遊覽車）及營業小客車各限行駛40輛，可至新城火車站前換證處申請通行證，換證時間為每日上午7時至下午5時。

中橫公路管制期間，太管處遊園專車將於園區內太魯閣遊客中心及布洛灣遊憩區停車場發車，有「藍線」遊客中心、天祥全程線、不上布洛灣；「紅線」遊客中心至布洛灣線區間線；「綠線」布洛灣至天祥區間線等3條路線。民眾可視停留於園區時間長短，自由搭配不同路線。

太管處已協調客運業者加開班次，遊客可搭乘台鐵及北花線客運，或駕車到新城火車站下車，換搭花蓮客運、太魯閣客運302線及台灣好行至太魯閣線至太管處遊客中心換搭遊園專車。

太魯閣國家公園免費春節遊園專車行之有年，2019年接近2萬人次搭乘，去年與前年因疫情搭乘人數明顯減少，3天仍有萬餘人乘車，防疫期間乘車必須戴口罩，也請遊客配合落實各項防疫規定。