澎湃新聞4日報導，貴州省畢節市政府新聞辦消息：1月3日19時許，位於畢節市金海湖新區歸化街道的畢節市第一人民醫院分院培訓基地專案在建工地發生山體滑坡（山崩），造成施工人員被困。截至4日12時許，經進一步核實，此次，山體滑坡量約為3.5萬方左右（其中，土方3萬方，石方0.5萬方左右）， 17名被困者已被找到。至此，事故中被困者均已被找到，其中14人死亡，3人受傷。

消息稱，事故發生後，貴州省消防救援總隊迅速調集貴陽、六盤水等地消防力量、應急設備參加救援。截至1月4日12時，已投入各方救援力量1000餘人，經應急、消防、衛健、公安等部門通力協作、通宵作業，現場已清理土方2萬餘方，找出被困人員17人，其中14人無生命體徵，3人受傷，傷者已第一時間送醫院搶救，生命體徵平穩。

澎湃新聞報導，貴州省消防救援總隊調派了畢節、貴陽支隊及兩個戰勤保障基地的救援力量，共計出動57車、189人、7犬、2台生命探測儀、16輛挖掘機、2輛吊車以及宿營車、飲食保障車、淋浴車、工程機械車、繫留無人機等人員和裝備赴現場救援。

此外，事故發生後，應急部也已派員趕赴現場指導救援處置。