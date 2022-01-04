不少人擔心光吃食物，無法補足身體所需的維生素，因此會吃保健食品。營養師李佳蕙則表示，保健品是有需要再吃，而且身體出現問題的患者，千萬不要認為保健食品比藥物健康，因而自行停藥，這反而會導致病情惡化，另外更指出，多數人常吃的益生菌、魚油及紅麴等保健食品，也並非每種人都可食用。

營養師李佳蕙在個人網站指出，不少人有吃保健食品的習慣，但並非每個人都需要，首先以「益生菌」為例，若平時有攝取乳品類、蔬菜、水果、全榖雜糧等，基本上腸道益生菌就很足夠，並不需要額外補充，不過「剛開完刀免疫力弱者、1歲以下幼兒、心臟衰竭及腸道受損」4類人，不適合補充益生菌，因為益生菌也算是菌類，若任意服用，還可能造成反效果。

第二種「魚油」也是常見的保健食品之一，有些長輩聽聞吃魚油能降血脂，還會擅自停掉慢性病處方，營養師李佳蕙對此表示，這是不對的行為，保健品的功效不可能比藥效更快更有效，保健品也不能取代藥物，且魚油會影響凝血功能，因此「凝血功能不完全者、孕婦生產前及重大手術前」3種族群不適合補充魚油，另外，食用魚油時要特別注意，不可以和鈣片、纖維共食，容易產生交互作用影響吸收。

第三種是先前非常夯的「紅麴」，甚至還有廠商推出紅麴口味的餅乾，不過營養師李佳蕙解釋，成分須含「Monacolin k」才具有降低膽固醇的功效，有些長輩常誤會，吃了紅麴類的食物就能治病，甚至停吃醫師開的降膽固醇藥物，但此舉可能會導致疾病惡化，應該要先與醫師討論才能停藥。