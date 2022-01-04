欠稅及交通罰鍰23萬 執行署台北分署查封房產後繳清（台北分署提供）

法務部行政執行署日前針對欠繳交通罰鍰、ETC通行費執行催繳專案，其中台北市金姓男子因超速、違規停車、未繳過路費及不依限期定檢共遭裁罰44次，此外更滯納使用牌照稅、房屋稅等，累計滯欠23萬餘元，台北分署查封其所有之公寓後，金男立即先行繳納10萬元，餘款則分3期繳納。

台北分署表示，金男自2018年8月起至2020年10月間因超速、違規停車、未繳過路費及不依限期定檢等交通違規，遭台北市交通事件裁決所開出44張罰單，並於去年1月間陸續移送台北分署執行。

此外，金男同時滯納使用牌照稅、房屋稅、汽車燃料使用費、違反公路法罰鍰等，全部案件之滯納金額多達23萬餘元。案經台北分署查得金男名下有坐落於北市文山區的公寓，先在去年4月間查封公寓，但金男仍未積極處理繳款事宜。台北分署為接續不動產執行程序，去年12月22日會同移送機關、管區員警及連繫鎖匠，欲逕行開鎖入內調查公寓使用情形。

金男擔心住家公寓遭拍賣，3日到台北分署表示，他現無資力一次清償，願先向親友借錢繳納10萬元，其餘分3期繳納，金男當場刷卡繳付10萬元罰鍰，剩餘13萬元部分則分3期繳納。