星座運勢網站「小波講星座」分析，雖然處女座、天蠍座、射手座、摩羯座看起來人緣很好，身邊總是圍繞著許多朋友，但他們其實習慣偽裝自己，不輕易與人交心，內心深處總是感到非常孤獨。

▍1.處女座

處女座給人開朗活潑的印象，在群體中總是主動與人攀談，看起來跟大家都很要好，其實他並不是真的認可身邊的這些人，只是為了擺脫孤獨，所以會習慣性擺出友善的態度來維持自己的人際關係，他們內心其實覺得自己並不被真正的理解，夜深人靜時總是感覺很孤獨，卻又不願意敞開內心讓他人進入，顯得非常矛盾。

▍2.天蠍座

天蠍座很優秀，周圍總是圍繞著形形色色想要認識他的人，看起來和孤獨沾不上邊，不過他們防備心太重，不會輕易與人交心，面對陌生人時，習慣戴上假面具，與人保持距離，非常難以親近。天蠍座看似高傲，內心其實渴望擺脫孤獨，卻又不改變自己的行為，因此依然總是孤伶伶的一個人。

▍3.射手座

射手座性格熱情、幽默風趣，身邊總是圍繞著一群朋友，顯得很受歡迎，不過這其實只是他們為了擺脫孤獨而製造出的假象，他們內心深處其實很孤獨，也渴望遇到一個讓自己能敞開心房、付出真心的人。射手座看似隨性，其實有很多原則，如果沒有通過他的標準，就無法走入他的內心。

▍4.摩羯座

摩羯座內斂又沉穩，工作能力很強，靠著自己的力量能做出亮眼的成績，因此身邊有許多人會想要主動認識他，但摩羯座與人來往時習慣武裝自己，不會輕易與人交心，再加上他們好惡分明，如果面對不喜歡的人，連敷衍都不願意，只想要立刻遠離對方，給人孤僻的感覺，他們內心雖然想要擺脫孤獨，卻又不願卸下防備，因此難以打破僵局。