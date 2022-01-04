成立於1992年的社團法人花蓮縣航空協會不以營利為創會宗旨，三十年來號召百餘位來自全台的志同道合夥伴，在全台最大合法空域花東縱谷推動輕航飛行運動。2022年元旦辦理第五屆「慶賀元旦飛越縱谷迎日出」活動，出動11架色彩鮮豔的飛機，結伴從馬太鞍活動場起飛，繞過被潔白低空平流雲霧壟罩的縱谷天空，共同見證國際精品級的縱谷晨光新視野。

花蓮縣航空協會夥伴們難得歡聚一堂，共同追尋躍上天空的美夢。(戴志揚翻攝)

花蓮縣航空協會理事長彭興讓表示，協會分別於2017年、2018年、2020年及2021年元旦，隆重辦理過四屆，今年第五屆適逢航協成立30周年。不僅展現東部獨有飛行運動滿滿的活力，發揮獨具「好山好水」的精品花蓮優勢，並且契合縣長徐榛蔚「慢．精品．花蓮」施政主軸，勾繪出由「大地之上看花蓮」享譽國際觀光亮點，令國際旅人感動滿滿。

台開集團邱復生總裁第三度參加花蓮航空協會元旦晨飛迎日出。(戴志揚翻攝)

依據我國民航法規中所稱之「超輕型載具」，即國內媒體暱稱的「輕航機」，和上個月19歲比利時/英國雙重國籍小女孩~羅瑟福德 Zara Rutherford獨自駕機環球飛行、途經台灣降落松山機場的低單翼小飛機「鯊魚」機完全一樣，都隸屬於起飛全重六百公斤以內的輕航機。在國際間被廣泛歸屬於觀光休閒飛行或運動飛行之類別，是一類能承擔社會基礎航空教育、與推廣國民科技休閒運動重任，亦被各先進國家公認為國家整體科技水平之象徵與指標，能展現國民旺盛活力與科技特色之最佳動態觀光項目。

花蓮縣航空協會夥伴們難得歡聚一堂，共同追尋躍上天空的美夢。(戴志揚翻攝)

花蓮縣航空協會夥伴在元旦清晨，共同起飛追尋第一道曙光。(戴志揚翻攝)

熱愛飛行的台開集團邱復生總裁說，在國小五年級曾代表屏東縣參加當年由青航會在台北主辦的全國航空模型競賽，在彈力滑翔機項目榮獲第三名。他十分支持航協，因此第三度參與飛越縱谷活動。邱復生從雲端興奮俯閱花東縱谷秀麗山色，再三強調我國應落實航空科技基礎教育，讓學子從小親近天空並接觸飛行，吸收相關飛航科技知識和健康良好興趣，更能培育學子擁有遼闊的天空視野與寬闊胸襟。

花蓮縣前縣長、立委傅崐萁及現任長徐榛蔚，長年來皆積極推動「國際都會．觀光花蓮」，重視國際級花蓮天空的特色活動，花蓮航協曾于2013年暑假配合花東縱谷舉辦翱翔季；縣政府于同年底參加聯合國環境規劃署舉辦「2013年國際花園城市競賽」，榮獲奧斯卡級全球第二名。今年特別指派縣府中區服務中心副主任黃新德代表到場祝賀，受航協彭興讓理事長及連榮發常務理事等人熱烈歡迎。

花蓮縣航空協會現任理事長，正是退而不休被媒體喻為雲端高歌的國際知名音樂家、花蓮縣文化薪傳奨獲獎人~彭興讓教授，他特別強調、花蓮縣航空協會的熱血會友們，五度結伴飛翔在東台灣最美好的元旦晨光裡、安全無虞的愉快飛越縱谷美景，大家共同在雲端迎接 2022新年，共享與藍天為友無拘束之翱翔喜悅。更期許在新年新氣象裡，繼續廣結善緣彼此分享、邁步前行共同精進，展現花蓮縣航空協會群策群力、彼此合作強大向心力與親和力。

歷經30年的茁壯成長，協會的教練們都持有民航局核發操作證、飛機也都獲有檢驗合格證，是花蓮最優質的輕航機團隊，多次協助縣府推展「翱翔季」等大型動態觀光休旅活動，不斷對會員辦理新飛航技術及法規研習，逐漸發展成為全臺民間飛行運動界之模範社團。協會多年來維持優美傳統，始終堅持熱愛天空之遼闊視野，和飛行資源共享的胸襟。大家不畏艱難廣結善緣，配合政府共同推展友善運作模式，齊心協力為促進東台灣「好山、好水、好天空」優質飛行環境而奮鬥不懈。更為我國已初具外貌的「運動休閒飛行」活動模式，以無比智慧和強大決心、善用花蓮秀麗山水勝景優勢，持續為美麗天空穩健勾繪出美好藍圖。

應邀參加的東華公共事務研究學會榮譽理事長田俊雄説，成立30年的花蓮協航不僅促進航空運動和飛航教育有成，更是推動花蓮飛行運動觀光的生力軍，過去多次默默協助中央與地方政府合作，共同促進全台最大合法空域開放，提升及改善空域觀光資源，協力為花蓮縣打開國際景觀知名度，期許未來 30 年協會能夠躍進轉型，持續配合中央和地方政府為台灣規劃更多精彩空域休閒慶典，創生東部優質飛行環境和「動態觀光」特色活動，多元參與航空文化、運動觀光等公共事務，深化推廣中央與地方航協教育事業發展。