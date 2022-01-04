42歲徐女在網路宣稱販售免稅店的優惠品牌保養品，還催買家速匯款以免缺貨，張姓女網友自2019年6月30日起陸續訂購，共匯款40萬餘元，徐女卻藉故拖延僅寄出部分商品，事後聲稱同意退還30萬元，卻僅退還11萬餘元；同年9月間，徐女又以相同手法向劉姓女網友詐騙2萬多元。台中地院依詐欺罪判徐女徒刑各10月及5月，仍可上訴。

判決書指出，徐女在2019年6月13日在臉書及LINE對張女佯稱，她有大量免稅店的知名品牌保養品可賣，要盡快匯款以免缺貨。張女信以為真自6月30日起陸續向徐訂購粉底棒、抗皺精露、化妝水等多款商品，並在同年7月1日及26日共匯款40萬4305元到徐女指定的帳戶。

事後，徐女卻僅寄出部分商品，其他則以貨運公司未寄出、商品遭員工竊取而被警查扣、貼錯貨運單等理由藉故推延，經張女要求結算後，徐女同意退回30萬9950元，但最後僅退還11萬3950元，張女報警處理。

徐女在同年9月12日以LINE對劉姓女網友佯稱，可從大陸代購保養品，劉女訂購沐浴精、乳液等商品，並匯價款2萬8647元。但是，徐女並未依約交付商品且失聯，劉女才知受騙而報警。

徐女在法庭上坦承犯行，並與被害人張女達成調解，另案被害人劉女則不願和解，台中地院依詐欺罪判徐女各徒刑10月及5月。