國內今天一口氣暴增4名本土確診個案，為3名桃機清潔員工，以及1名防疫計車司機，案17230初步研判是感染Omicron。三名清潔員工的工作區域也隨之曝光，在停車場洗手間、行李轉盤的洗手間以及辦公區清潔，幾乎半座航廈都去過。

指揮中心指揮官陳時中坦言，防疫壓力現在大增，目前只知道有一人是在停車場的洗手間清潔，一般旅客沒有在用，工作人員也比較少，主要都是防疫計程車與遊覽車司機在使用。

另一個案例是在辦公區的2至4樓，不會給外面使用，主要是辦公人員在使用，另一位是在機場提領行李轉盤的洗手間。

至於3人如何染疫，陳時中說，這三個工作區域都離一般民眾很遠，所以比較懷疑是同座通勤巴士，朝這部分來調查，其中有一人案17230的洗手間是防疫計程車使用。至於辦公區的可能性較低。

陳時中表示，現在會對機場所有外包人員進行採檢，轉盤區比較難說是否跟後來確診的人接觸到，比較難，進進出出的人多，相對比較難。