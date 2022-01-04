2022年初始，變種病毒、通膨、貨幣政策等是投資人最關心的財經議題。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper4日發布十大預測，他認為，今年新興市場表現將優於成熟股市，且與2021年不同的是，受惠於貨幣和財政刺激措施，大陸經濟增長重新加速，大陸股市可能會在2022年推動新興市場股市走高。

十大預測如下：

一、Omicron變種病毒在短期內將是一個負面因素，使供應鏈中斷問題惡化並加劇通貨膨脹。然而，在幾個月內，如果Omicron的疫情仍然像現階段所看到的那樣較為溫和，它可能會成為一股正面的因素。因為它具有較高的傳染性，似乎正在取代更危險的Delta變種病毒。

二、鑑於Omicron變種病毒的擴散，預計新興市場股票在2022年年初開始將經歷波動。然而，2022年全年新興市場股票的表現可能會領先包括美國在內的已開發市場股票。預計新興市場的增長將加速，而美國和歐洲的經濟增長將放緩至更正常的水準。與2021年不同的是，受惠於貨幣和財政刺激措施，大陸經濟增長重新加速，大陸股市可能會在2022年推動新興市場股市走高。

三、預計2022年至少會發生一場重大的地緣政治危機（俄羅斯與烏克蘭的衝突排在可能性列表的首位），但相信市場會在它發生後的幾天內消化事件。

四、2022年上半年美國股市可能會出現修正，但預計反彈相對較快。對上一次大型的調整已經是很久之前，這種調整出現的可能性正在增加，原因是美國聯準會將在2022年上半年開始貨幣政策正常化並可能開始升息。

五、隨著美國聯準會開始貨幣政策正常化，全球股票和債券市場的波動性應該會增加。但美國聯準會有可能以低於市場目前預期的緊縮幅度而帶來正面的驚喜。

六、Kristina Hooper不相信美國聯準會會在三月份升息。現在還為時過早，尤其是考慮到Omicron變種病毒的擴散。然而，美國聯準會似乎急於開始縮減資產負債表。

七、預計在Omicron的復甦中，美國週期性股票將在2022年初優於防禦性和長期增長型股票，但全年來看，增長股將領先大盤。

八、美國通膨數字可能會進一步上升，特別是考慮到Omicron變種病毒的擴散及其對供應鏈和勞動市場的潛在影響，但數字應該會在2022年中期見頂，然後緩慢減速。

九、隨著美國聯準會開始貨幣政策正常化，十年期美國國債收益率將在2022年結束時高於現階段的水準。

十、預計到2022年，大眾對環境、社會和企業管理（ESG）投資的興趣會更大，部分原因是美國、歐洲和大陸對電動汽車的接受程度急劇加速。