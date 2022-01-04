挪威2021年的電動車銷售占整體汽車的比例高達3分之2，其中特斯拉(Tesla)是銷售量最高的品牌。挪威預計在2025年停止汽柴油動力引擎車輛的銷售，希望能成為全球首個終止燃油車銷售的國家。

挪威是產油大國，然而鼓勵民眾轉向零碳排車輛，並且免除對電動車的課稅。挪威人口僅540萬人，擁有全球最高的電動車擁有人口占比。

挪威在2021年新車銷售成長25%，來到17萬6276輛，其中65%為純電動車，高於2020年的54%銷售占比。

挪威道路管理單位NRF表示，2021年特斯拉在整體新車市場的銷售占比來到11.6%，首次在全年度的基礎上超越福斯集團的9.6%。

特斯拉的Model 3是挪威整體最暢銷的車型，領先豐田RAV 4油電混合車和福斯的ID.4純電動車，而RAV 4也是前十大暢銷車款中唯一配有燃油引擎的車款。

產業人士指出，挪威電動車銷售占比，預計今年將衝高到80%。NRF主席Christina Bu說，8成的銷售預測是存有很大不確定性，將取決於供應鏈和航運難題的解決。

挪威財政部估計，儘管對電動車的稅收減免有助於減少溫室氣體排放，但去年卻讓挪威政府損失了300億挪威克朗(約34.1億美元)的稅收。因此執政的中間偏左聯盟計畫從2023年起，逐步開始對最昂貴的純電動汽車徵稅。