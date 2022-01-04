人妻2年減重75公斤，驚人成果讓網友驚呆。（翻攝臉書《●【爆廢公社】●》

人妻減重75公斤的模樣，網友大讚超美。（翻攝臉書《●【爆廢公社】●》）

減肥是不少人一直努力追尋的課題，無奈生活太忙、美食太多等各種因素影響，讓許多人一直減肥一直破功。但有網友分享，老婆為了送他生日禮物，展現超強毅力，2年狂鏟75公斤，從130公斤減到55公斤，看到前後對比照，超過8000名網友按讚驚呼：太強了！

一名網友3日在臉書私密社團《●【爆廢公社】●》發文，表示當天是自己生日，收到老婆「二年前誇下豪語的大禮物」。原PO表示二年前老婆問他要什麼禮物，他回老婆：「這一輩子為我瘦一次好嗎？」，更開出支票，只要老婆瘦到55公斤，就送她一克拉鑽石。

原PO貼出老婆兩年前達到人生顛峰130公斤的照片，只見女兒雙手無法環繞媽媽的腰；又在留言處貼出老婆「瘦了一半的照片」，判若兩人的模樣震撼超過8000名網友。原PO最後更崇敬地表示：「皇太后妳做到了。一克拉鑽石項鍊準備在妳生日那天出現」。

眾多網友紛紛回應：「太厲害了！」、「這起碼也要送3克拉以上」、「好勵志！老婆真的很努力，莫名的感動」、「幸福的男人（這體重落差感覺像換個老婆）」、「老婆怎麼瘦的 跪求」、「一顆恆久遠，鑽石飛更遠」。