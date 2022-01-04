桃園機場停車場清潔員染疫事件擴大，衛福部長陳時中今天表示，此案今擴大至4人確診，其中1人為防疫計程車司機，另2人為曾搭乘同班交通車的乘客。為因應疫情擴大，今起防疫計程車司機每3天要做一次深喉唾液PCR採檢，機場內工作人員每周要進行一次快篩，有症狀者則應立即進行深喉唾液或鼻咽PCR採檢。

陳時中公布機場3大強化措施。（圖／指揮中心提供）

指揮中心過去對防疫計程車司機，多採寬鬆的匡列方式，若曾載運過確診者，僅需執行自主健康監測，此次染疫事件後是否可能修正？陳時中說，對防疫計程車司機每3天採檢一次，就是要提早發現問題，不可能一有確診就隔離，這樣運送量會立刻不足，希望改以高頻率的PCR來阻絕疫情傳播。

染疫清潔員曾在忠貞市場擺攤，但桃園市政府並未在第一時間宣布市場停業，桃園市長鄭文燦指出，是因為要等指揮中心今天公布，遭外界質疑動作慢半拍，陳時中說，鄭市長絕對不會這樣講，而昨天晚上確定足跡後，已經是半夜，不太可能在半夜宣布市場停業，也沒有必要。

陳時中強調，昨晚發布的新聞稿已清清楚楚描述，該名清潔員曾在去年12/30、12/31上午9時至12時有至忠貞市場擺攤賣小孩耳環、公仔、髪圈等，賣的東西也有寫，為的就是要讓大家提高警覺。

此外，陳時中也說，目前桃園市政府已積極強化相關防疫作為，要求民眾外出全程戴口罩，除有飲食需求外，都必須配戴口罩，其他可免戴口罩的情形，則已全面暫停。

陳時中說，目前也開設三個篩檢站因應疫情，緊急召集聯新醫院、國軍醫院、部立桃園醫院在龍岡大操場天幕、北區客家會館草坪、龍岡黎明公園設置篩檢站，從今天下午兩點至本周五為止，歡迎民眾多加利用。