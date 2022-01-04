總統蔡英文於元旦談話中提出「強化歐洲鏈結計畫」，預計將涵蓋國發會、經濟部、科技部、外交部、教育部等5個部會，跨部會推動台歐經貿布局。

外交部歐洲司司長陳立國今日說明，總預算案仍待立院三讀，執行細節也將由各主責部會說明。

陳立國表示，期盼在台歐密切友好的交往動能基礎上，進一步強化台灣與歐洲在經貿投資、教育科研、人文交流等領域的交流合作，增進全球民主同盟的韌性與團結。

國發會中東歐三國經貿投資考察團2021年10月成功訪問斯洛伐克、捷克與立陶宛，共計簽署18項合作備忘錄，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克12月也率團訪台，期間簽署9項備忘錄。

外交部推動台歐連結獎學金，共有近500名歐洲學生來台學習華語及交流，增進雙方人民相互瞭解及友誼。台灣與歐洲各國是共享自由民主的堅實夥伴，「強化歐洲鏈結計畫」建立在台歐正面動能的友好基礎，持續增進全球民主同盟的團結與韌性。